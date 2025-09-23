Skaters marcharán en CDMX por discriminación en el Metro

Patinadores de la CDMX convoca a una marcha pacífica para exigir el derecho de los skaters a usar el Metro sin hostigamiento

La marcha será en Ciudad de México | iStock
Laura Reyes Medrano
23 de Septiembre de 2025

Skaters de la Ciudad de México se reunirán en una marcha pacífica para denunciar casos de discriminación y hostigamiento en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La movilización, organizada por el colectivo Chingue Su Madre, busca visibilizar la problemática que enfrentan los patinadores al intentar ingresar al Metro con sus patinetas.

Skaters de la Ciudad de México se reunirán en una marcha pacífica / IG: chinguesumadremedia
Detalles de la marcha

  • Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

  • Horario: De 12:00 a 15:00 horas

  • Punto de inicio: Monumento a la Revolución (Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc)

  • Ruta: Desde el Monumento a la Revolución hasta la estación Bellas Artes, donde se realizarán actividades recreativas y culturales como forma de protesta pacífica.

¿Por qué marchan?

En su manifiesto, el colectivo Chingue Su Madre explica que los skaters enfrentan constantes casos de discriminación, prohibición y hostigamiento al intentar ingresar al Metro con sus patinetas. La marcha busca demostrar la unidad de la comunidad de patinadores frente a medidas restrictivas e injustas, y manifestar su rechazo al autoritarismo de estas normas.

 

La marcha busca demostrar la unidad de la comunidad de patinadores / iStock
Llamado a la acción

El colectivo hace un llamado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y al STC Metro para que respeten los derechos de los skaters y permitan su libre circulación en el transporte público. La marcha se llevará a cabo de manera pacífica, sin drogas ni alcohol, y se exhorta a los asistentes a no caer en provocaciones para evitar conflictos.

 

Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz para defender la Selva Maya
Ciudad de México

