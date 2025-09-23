Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz para defender la Selva Maya

Este martes 23 de septiembre de 2025, un grupo de nueve activistas de Greenpeace México llevó a cabo una protesta simbólica al escalar la Estela de Luz, ubicada en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. El objetivo de la acción fue llamar la atención sobre la urgente necesidad de proteger la Selva Maya, una de las regiones naturales más importantes del país, que actualmente enfrenta graves amenazas de deforestación y pérdida de biodiversidad.

Un grupo de nueve activistas de Greenpeace México llevó a cabo una protesta simbólica al escalar la Estela de Luz / X

La protesta en la Estela de Luz

Los activistas, vestidos con atuendos naranjas, iniciaron el ascenso alrededor de las 6:00 horas y lograron alcanzar una altura de 70 metros. Desde esa posición, desplegaron una manta de 27 metros con el mensaje: “La Selva Maya Grita”, acompañada de la imagen de un leopardo, símbolo de la fauna que habita la región. Además, otro grupo de la organización acordonó la base del monumento y mostró carteles con frases que evidencian la destrucción que vive la región.

Otro grupo de la organización acordonó la base del monumento y mostró carteles / X

Llamado a la acción

Greenpeace subrayó que esta es una acción directa no violenta para recordar que “lo que sucede en la Selva no se queda en la Selva”. La organización hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cumpla con su deber de proteger la zona y frene la devastación que amenaza a este ecosistema vital.

La protesta ha generado atención mediática y debate sobre las políticas de conservación en México. Se espera que esta acción impulse una mayor conciencia pública y acciones concretas por parte de las autoridades para salvaguardar la Selva Maya y otros ecosistemas en riesgo.