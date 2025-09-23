“IT: Bienvenidos a Derry” estrena tráiler oficial y revela fecha de lanzamiento

La nueva serie precuela de It, titulada “IT: Bienvenidos a Derry”, ha presentado su tráiler oficial y confirmado su fecha de estreno, generando gran expectativa entre los fanáticos del terror. La historia se desarrolla en 1962, 27 años antes de los eventos de las películas It e It: Capítulo Dos, y profundiza en los orígenes del aterrador payaso Pennywise.

La historia se desarrolla en 1962, 27 años antes de los eventos de las películas./ HBO

Estreno y plataforma de transmisión

La serie se estrenará el 26 de octubre de 2025 en HBO Max, coincidiendo con la temporada de Halloween. Los episodios se lanzarán semanalmente, concluyendo la primera temporada el 14 de diciembre de 2025, con un total de ocho episodios que explorarán a detalle la historia detrás de Pennywise y su vínculo con la ciudad de Derry, Maine.

La serie se estrenará el 26 de octubre de 2025 en HBO Max. / X

Tráiler y regreso de Pennywise

El tráiler oficial muestra a Pennywise acechando en las sombras, con su característico globo rojo y un rostro que refleja un terror aún más intenso que en las películas anteriores. Bill Skarsgård regresa para interpretar al icónico payaso, prometiendo una versión más escalofriante que la vista en las cintas cinematográficas.

La trama también sigue a una familia afroamericana que se muda a Derry, donde enfrentan hostilidad por parte de algunos residentes. Su hijo entabla amistad con niños locales que comienzan a investigar misteriosas desapariciones, descubriendo el oscuro pasado que rodea a Pennywise y la ciudad.

La llegada de IT: Bienvenidos a Derry ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores de Stephen King y el cine de terror. Expertos destacan que la serie combina elementos de suspenso, misterio y terror psicológico, asegurando que la historia mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos y será un referente dentro de las producciones de Halloween.

La trama también sigue a una familia afroamericana que se muda a Derry. / X: @hbomax