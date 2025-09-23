Caso ‘Papayita’: Fiscalía de Coahuila descarta que su muerte haya sido ocasionada

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, falleció el pasado 18 de septiembre tras ingerir un líquido tóxico que sus compañeros presuntamente habrían colocado en su bebida durante su turno en una tienda H-E-B en Torreón, Coahuila. El trabajador de limpieza de 47 años sufrió graves daños en la garganta, tráquea y vías respiratorias, lo que provocó su muerte tras varios días de hospitalización.

Investigación de la Fiscalía y contexto del incidente

La familia de Gurrola ha denunciado que él era víctima de acoso laboral constante por parte de sus compañeros, situación que habría culminado en este trágico incidente. La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El fiscal Federico Fernández Montañez indicó que “hasta el momento, no se han encontrado indicios de un delito doloso”, aunque se están revisando videograbaciones del día del incidente y del día anterior.

Por su parte, H-E-B México expresó sus condolencias a la familia de Gurrola y aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades. La empresa mantiene comunicación constante con la proveedora de servicios de limpieza, Multiservicios Rocasa, y ofreció apoyo a la familia del trabajador.

Además, especialistas en prevención de riesgos laborales han señalado la importancia de implementar protocolos más estrictos en las empresas para evitar que situaciones como estas se repitan, subrayando la necesidad de un entorno seguro y respetuoso para todos los empleados.

Reacciones y exigencia de justicia

El caso ha generado indignación en la comunidad, provocando protestas frente a la tienda donde ocurrió el incidente. Familiares y grupos sociales exigen justicia y sanciones para los responsables de la presunta broma que derivó en la muerte de “Papayita”. La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de continuar con la investigación con total transparencia para garantizar justicia en este caso.

El caso ha generado indignación en la comunidad, provocando protestas frente a la tienda donde ocurrió el incidente./ RS