Visa americana 2025: el trámite será más caro desde octubre y así impactará a los mexicanos

La visa americana sufrirá un ajuste histórico en sus tarifas a partir del 1 de octubre de 2025, cuando el costo del trámite de turismo y negocios (B1/B2) se incremente de manera significativa.

Actualmente, los solicitantes pagan 185 dólares (alrededor de 3,300 pesos mexicanos), pero con la entrada en vigor de la nueva Visa Integrity Fee de 250 dólares (unos 4,500 pesos), el precio total ascenderá a 435 dólares, equivalentes a aproximadamente 7,800 pesos mexicanos.

El incremento no se limita a la visa B1/B2. También habrá ajustes en otros procesos. / Pixabay

¿Por qué se aplica este aumento?

El nuevo cobro forma parte del paquete legislativo One Big Beautiful Bill Act, firmado el 4 de julio de 2025. La medida busca reforzar los controles migratorios, endurecer las verificaciones de antecedentes y fortalecer la seguridad fronteriza.

Otros trámites también subirán de precio

El incremento no se limita a la visa B1/B2. También habrá ajustes en otros procesos:

El formulario I-94 pasará de 6 dólares (110 pesos) a 30 dólares (540 pesos) .

pasará de a . Se reducirá de manera considerable la posibilidad de renovar visas sin entrevista, lo que alargará los tiempos de espera para miles de solicitantes.

La medida busca reforzar los controles migratorios. / Pixabay

¿A quiénes aplica la nueva tarifa?

Es importante destacar que quienes realicen el pago de los 185 dólares antes del 30 de septiembre de 2025 mantendrán esa tarifa. Los nuevos costos aplicarán únicamente para los pagos efectuados a partir del 1 de octubre.

De acuerdo con especialistas, esta medida impactará directamente en la economía de los viajeros mexicanos, ya que el aumento representa más del doble del costo anterior. Ante este escenario, se prevé que muchos opten por destinos nacionales o en América Latina para evitar el gasto elevado del trámite.

El aumento en las tarifas consolida uno de los ajustes más relevantes en la política migratoria estadounidense de los últimos años y coloca a la visa americana como un documento mucho más costoso para los solicitantes en México.

Los nuevos costos aplicarán únicamente para los pagos efectuados a partir del 1 de octubre./ Pixabay