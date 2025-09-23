Nuevo caso de desaparición en México: Ahora buscan al DJ venezolano Tyron Paredes

Mientras el caso de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (DJ Regio Clown) sigue dando de qué hablar, luego de que desaparecieran en Ciudad de México y posteriormente fueran hallados muertos en el Estado de México, ha surgido un nuevo reporte de desaparición forzada, ahora del DJ venezolano Tyron Paredes Gamboa.

De acuerdo con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, el joven venezolano de 27 años fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre, cuando, como parte de su otro trabajo como repartidor de comida por aplicación, se dirigió a entregar un pedido a Huehuetoca, Estado de México.

El caso resuena luego de la desaparición y muerte de dos músicos colombianos/X

"Estoy que me devuelvo": los últimos mensajes

Minutos antes de que dejara de contestar, el también DJ sostuvo una conversación por WhatsApp con su hermana entre las 15:57 y las 16:02 horas del viernes 19 de septiembre. En ella, expresó su desconfianza por el lugar donde debía entregar el pedido.

“Estoy que me devuelvo”, escribió Tyron, acompañando el mensaje con una fotografía de un espacio desplomado, rodeado únicamente de pasto y monte.

El joven venezolano acudió a una entrega en medio de la nada/X

“Puro monte, pero no sé qué onda”, respondió luego de que su hermana le preguntara: “¿Pero te tienen esperando o qué?”.

Última ubicación: Huehuetoca

Aunque originalmente se había dicho que el venezolano había desaparecido en Cuautitlán Izcalli, el GPS confirmó que su última ubicación fue Huehuetoca, también en el Estado de México.

La desaparición ha movilizado a su familia, que ya ha comenzado una campaña de búsqueda en redes sociales.

Ya se emitió una ficha de búsqueda para dar con su paraero/X

“Solicitamos urgentemente la colaboración de todos para localizar a nuestro familiar, Tayron Gamboa, de nacionalidad venezolana, desaparecido desde el viernes 19 de septiembre de 2025 en México.

Él se encontraba trabajando como Delivery cuando perdimos la señal de su GPS a las 4:00 p.m. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él”, escribió su hermano en redes sociales.