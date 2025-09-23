VIDEO: Hombre roba flores amarillas para su novia y lo califican de “romántico”

Un hombre fue captado robando girasoles de un camión para regalarlos a su novia

Laura Reyes Medrano
23 de Septiembre de 2025

El 21 de septiembre se celebró el día de regalar flores amarillas, una práctica que se volvió tradición gracias a las redes sociales y a la serie argentina Floricienta. Tanto ha crecido su popularidad que parece haberse convertido en una especie de “obligación” para las parejas, quienes buscan distintas formas de cumplir con el gesto y regalar estas flores.

Ese fue el caso de un joven que viajaba en motocicleta con su pareja como copiloto. En un video compartido en TikTok por la usuaria @itsbricorle, se observa cómo aprovecha que un camión transportaba flores para arrancar algunos girasoles y entregárselos a su novia. Lo que podría parecer un simple acto romántico se transformó rápidamente en un fenómeno viral que ha polarizado opiniones.

El 21 de septiembre se celebró el día de regalar flores amarillas / Captura de pantalla
¿Qué sucede en el video?

En las imágenes se aprecia al joven conduciendo detrás de un camión cargado de flores amarillas. Cuando el tráfico se detiene, extiende la mano, toma un par de girasoles sin que los propietarios del vehículo lo noten y los entrega a su pareja, quien lo abraza desde la parte trasera para mantener el equilibrio. El momento fue captado por otro automovilista.

El video fue celebrado por muchos como un gesto romántico / Captura de pantalla
Reacciones encontradas

El video fue celebrado por muchos como un gesto romántico, creativo e impulsivo. Sin embargo, también recibió críticas de quienes consideran que robar una flor —aunque sea de manera simbólica— no debería romantizarse. Otros usuarios advirtieron sobre los riesgos de realizar este tipo de acciones en la vía pública y señalaron que el acto podría considerarse una falta a la legalidad.

@itsbricorle Que viva 🙌🏻 #floresamarillas #21deseptiembre #floricienta #humor #fyp ♬ Flores Amarillas (Made Popular By Floricienta) [Karaoke Version] - Party Tyme Karaoke

