¿Por qué regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Origen y significado de esta tradición viral

En los últimos años, regalar flores amarillas se ha transformado en una tradición muy popular, especialmente entre la Generación Z y los usuarios activos en redes sociales como TikTok, Instagram o X. Aunque no es una fecha oficial, cada 21 de septiembre y también el 21 de marzo, miles de personas comparten arreglos florales amarillos como símbolo de alegría, esperanza y amor.

Regalar flores amarillas se ha transformado en una tradición muy popular | iStock

Origen de la tradición: de Floricienta a TikTok

El origen más claro lo encontramos en la telenovela argentina Floricienta (2004), en la que la protagonista sueña con recibir flores amarillas como prueba de amor verdadero. Esa escena e idea se viralizaron en redes y comenzaron a repetirse cada fecha significativa que marcara cambio estacional.

¿Por qué esas dos fechas?

En el hemisferio norte , el 21 de marzo marca el inicio de la primavera.

En el hemisferio sur , el 21 de septiembre también se asocia con renovación de estación, transición y nuevos comienzos.

La tradición se replica en ambos casos no por calendario oficial sino por consenso social digital: usuarios que comparten imágenes, frases y flores amarillas cada fecha.

En cada ramo amarillo hay más que un detalle: hay significado, nostalgia y esperanza | iStock

¿Qué significa regalar flores amarillas?

El color amarillo tiene múltiples interpretaciones, algunas tradicionales y otras nuevas gracias al uso digital: