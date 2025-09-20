¿Por qué regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Origen y significado de esta tradición viral

Cada 21 de septiembre las redes sociales se llenan de flores amarillas

20 de Septiembre de 2025

En los últimos años, regalar flores amarillas se ha transformado en una tradición muy popular, especialmente entre la Generación Z y los usuarios activos en redes sociales como TikTok, Instagram o X. Aunque no es una fecha oficial, cada 21 de septiembre y también el 21 de marzo, miles de personas comparten arreglos florales amarillos como símbolo de alegría, esperanza y amor.

Origen de la tradición: de Floricienta a TikTok

El origen más claro lo encontramos en la telenovela argentina Floricienta (2004), en la que la protagonista sueña con recibir flores amarillas como prueba de amor verdadero. Esa escena e idea se viralizaron en redes y comenzaron a repetirse cada fecha significativa que marcara cambio estacional.

¿Por qué esas dos fechas?

  • En el hemisferio norte, el 21 de marzo marca el inicio de la primavera.

  • En el hemisferio sur, el 21 de septiembre también se asocia con renovación de estación, transición y nuevos comienzos.

  • La tradición se replica en ambos casos no por calendario oficial sino por consenso social digital: usuarios que comparten imágenes, frases y flores amarillas cada fecha. 

¿Qué significa regalar flores amarillas?

El color amarillo tiene múltiples interpretaciones, algunas tradicionales y otras nuevas gracias al uso digital:

  • Optimismo, vitalidad y amistad: es la lectura más común.

  • Admiración y gratitud, si se dan a una mujer. 

  • Apoyo, reconocimiento, cercanía emocional si el destinatario es un hombre. 

  • En el amor romántico, puede interpretarse no solo como amistad, sino como un deseo de nuevos comienzos, alegría compartida

 

