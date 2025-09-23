Justicia para Paloma: Joven de 14 años muere por negligencia médica y acusan a su mamá de cómplice

Una adolescente de 14 años perdió la vida tras someterse a una cirugía de aumento de busto en una clínica privada en la ciudad de Durango. La intervención fue realizada el pasado 12 de septiembre con la autorización de la madre de la joven, sin que el padre estuviera enterado. El caso ha sido denunciado ante la Fiscalía estatal por Carlos Arellano, padre de la menor.

La joven, identificada como Paloma Nicole Arellano, fue operada por Víctor N., médico que también es pareja sentimental de la madre. De acuerdo con los reportes, la menor presentó complicaciones graves, incluyendo un paro cardiorrespiratorio y edema cerebral, lo que derivó en su hospitalización, intubación y coma inducido. Falleció el sábado 21 de septiembre.

El caso ha sido denunciado ante la Fiscalía estatal por Carlos Arellano, padre de la menor. / X

El padre se enteró en el funeral

Carlos Arellano reveló que fue hasta el funeral que supo del procedimiento estético. En redes sociales y medios, ha señalado que su expareja le dijo que irían a la sierra por un contagio de COVID-19 de la menor y que estarían incomunicados.

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, declaró en entrevista con El Sol de México.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, exigió.

Carlos Arellano reveló que fue hasta el funeral que supo del procedimiento estético. / Captura de pantalla

Fiscalía de Durango ya investiga el caso por posible homicidio culposo

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia médica, omisión de cuidados o delito de homicidio culposo en la muerte de la menor. De acuerdo con reportes oficiales, las autoridades ya tomaron declaraciones tanto del personal de la clínica como de los familiares y el médico Víctor N., señalado por realizar el procedimiento.

El Ministerio Público también indaga si la clínica contaba con los permisos correspondientes para realizar cirugías estéticas en menores de edad y si el expediente clínico de la paciente cumple con los requisitos legales, incluyendo el consentimiento informado. Hasta el momento, no se ha emitido una orden de aprehensión, pero se confirmó que la denuncia del padre fue recibida formalmente.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia médica./ X