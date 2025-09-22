Sheinbaum ordena investigación tras muerte de cantantes colombianos desaparecidos en CDMX

El Gobierno de México reaccionó a la muerte de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown, informando que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abrirá una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho, que apunta a estar relacionado con el crimen organizado.

Participan múltiples instituciones de seguridad

Mediante una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que se unirán diferentes instituciones como:

Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Los cuerpos de los colombianos fueron hallados desde el 17 de septiembre en Edomex/X

Todas estas dependencias actuarán coordinadas tanto con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como con la del Estado de México, con el objetivo de “localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

Relaciones Exteriores promete investigación a fondo

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó los hechos y reiteró que:

“Se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido.”

El presidente colombiano Gustavo Petro condenó los hechos/IG: @gustavopetrourrego

Petro responsabiliza a política antidrogas

Horas antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también utilizó las redes sociales para condenar el asesinato de Byron Sánchez y Jorge Herrera. En su mensaje, expresó:

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante.”

Narcomensaje firmado por la Familia Michoacana

Los cantantes colombianos, Byron Sánchez y Jorge Herrera, mejor conocidos como B-King y Regio Clown, fueron encontrados muertos luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Fiscalía de la CDMX confirmó la muerte de los dos artistas colombianos/X

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, los cuerpos sin vida fueron localizados en el Estado de México. Incluso trasciende que estaban desmembrados y, junto a ellos, se encontró un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana, uno de los cárteles más peligrosos de México.