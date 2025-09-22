Prensa abuchea y confronta a Susana Zabaleta por burlas de su novio Ricardo Pérez

La cantante Susana Zabaleta tuvo un ríspido encuentro con la prensa, pues a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reporteros la abuchearon y gritaron: “¡Prensa digna!”, como respuesta a las críticas y burlas en su contra hechas por el comediante Ricardo Pérez, novio de la artista.

"¡Prensa libre!", gritan reporteros

Fue este lunes, al mediodía, cuando la cantante y también actriz arribó a la CDMX tras una gira de trabajo por Guadalajara. Al pasar por los pasillos del AICM, algunos reporteros, lejos de abordarla para preguntarle sobre su trabajo o incluso sobre la polémica con su pareja, comenzaron a gritar: “¡Prensa libre!”.

SUSANA ZABALETA ABUCHEADA POR LA PRENSA Y @gabocuevasc LA CONFRONTA SOBRE INFIDELIDAD DE RICARDO PÉREZ CON SU EX SAMI HERRERA🤯🔥#callatelosojos de 11am a 1pm de lunes a viernes, solo en @dekoenvivo 🔥 pic.twitter.com/BHYtvVIsBs — DEKO EN VIVO (@dekoenvivo) September 22, 2025

Zabaleta, en tono sarcástico, levantó la mano y celebró la manifestación, lo que provocó una ola de abucheos sonoros por parte de los medios de comunicación presentes.

"No tiene nada que ver mi carrera con Ricardo"

Algunos reporteros decidieron seguirla y cuestionarla sobre la protesta, preguntándole su opinión respecto a las burlas que hizo Ricardo Pérez contra periodistas. La respuesta de la soprano fue clara:

“¿Por qué no esperaron a Ricardo? Llegó a las 8 de la mañana. No tiene nada que ver mi carrera con Ricardo”, comentó Zabaleta.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta son de las parejas más famosas del medio/IG: @ricardomedijo

La polémica que lo originó todo

La tensión inició hace unos días, cuando, durante otro encuentro con la prensa —también en el aeropuerto— Ricardo Pérez y Susana Zabaleta decidieron no dar declaraciones y siguieron su camino. En medio del tumulto, Zabaleta tropezó y estuvo a punto de caer, lo que enfureció al comediante, quien culpó a los reporteros por el incidente.

La semana pasada en La Cotorrisa hicieron una parodia de los periodistas de espectáculos/YouTube

Posteriormente, el periodista Gabriel Cuevas aseguró en una transmisión que Ricardo Pérez le era infiel a Zabaleta con su exnovia Samii Herrera. La respuesta del comediante no se hizo esperar y realizó una parodia junto al equipo de La Cotorrisa, en la que se burlaban abiertamente de los periodistas de espectáculos.

Por esta razón, en esta ocasión, los reporteros decidieron manifestarse directamente contra Susana Zabaleta, reclamando respeto y visibilidad ante las burlas recibidas.