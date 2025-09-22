Filtran video de agresión en CCH Sur y revelan identidad del presunto agresor

Ha comenzado a surgir más información relacionada con el ataque ocurrido la tarde de este lunes en el CCH Sur de la UNAM, revelándose ahora la identidad del presunto agresor que le quitó la vida a un compañero estudiante, así como también un video que muestra el momento exacto en el que el joven agrede con un arma blanca a un trabajador del plantel.

Atacó a un estudiante y luego a un trabajador

Los primeros reportes indican que, pasada la 1:00 PM, un joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades se encontraba en el estacionamiento, cuando fue atacado con un arma blanca por otro alumno. La agresión fue tan grave que el joven perdió la vida casi al instante debido a la profundidad de las heridas.

El saldo de este ataque es un estudiante muerto y un trabajador de la UNAM lesionado/X

Ese mismo joven, antes de escapar, y de acuerdo con lo que se ve en un video que se ha vuelto viral en redes sociales, agredió a un trabajador de la UNAM que estaba sentado en una jardinera. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada por una agresión con arma blanca a la altura del cuello, requiriendo traslado médico de emergencia para su atención.

“¡Hijo de put%!”: el momento de la agresión quedó grabado

En el video, de apenas 9 segundos de duración y grabado desde unas escaleras por otra persona, se ve al presunto atacante acercarse al trabajador de la UNAM y gritarle: “¡Hijo de put%!”.

Acto seguido, lo amenaza con un arma blanca. Justo cuando el empleado intenta huir, el joven lo ataca cerca del cuello. Después, el agresor se echa a correr mientras el trabajador grita: “¡Agárralo, agárralo!”

Perfil en redes revela planeación del ataque

También a través de redes sociales se filtró un perfil de Facebook con el nombre Lex Ashton, aparentemente creado horas antes del ataque, en el que el presunto estudiante agresor compartió fotos del armamento que utilizaría, la ropa negra que llevaría puesta (y que coincide con la vista durante el ataque), así como un mensaje con el cual supuestamente anunció sus intenciones:

“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, dice el mensaje.

En una de las fotos compartidas desde dicho perfil se aprecia una guadaña, varias unidades de gas pimienta, así como dos navajas, con las que presuntamente habría cometido la agresión.

El presunto agresor presumió en Facebook sus armas y la ropa que llevaría/Facebook

También destaca una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” (matanza) impresa en el pecho, la misma que portaba el agresor el día del ataque.

Está hospitalizado y bajo custodia policial

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre el presunto agresor, únicamente que, en su intento por escapar, se lanzó desde lo alto de un edificio del CCH Sur, cayendo sobre un andamio y sufriendo lesiones en ambas piernas. Por ello, fue trasladado a un hospital, pero se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras las autoridades de la Ciudad de México continúan investigando el caso.

Este es el perfil en Facebook que abrió el presunto agresor horas antes del ataque/Facebook