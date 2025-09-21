Presidente Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a cantante y DJ colombiano

Mediante una publicación en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , solicitó ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar al cantante Bayron Sánchez y al DJ Jorge Herrera , artistas colombianos que desaparecieron en México hace unos días.

“Mi amiga y compañera de lucha”

Con un texto en el que llamó “amiga” a la mandataria mexicana, el presidente del país cafetalero pidió la colaboración del gobierno mexicano para dar con el paradero de ambos artistas. Teme que su desaparición esté relacionada con bandas del narcotráfico.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, publicó el presidente Petro en su cuenta oficial.

Esta fue la publicación en redes del presidente colombiano/X

Desaparecieron en Polanco

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el cantante B-King (Byron Sánchez Salazar) y el DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos) desaparecieron el pasado martes 16 de septiembre en la zona de Polanco, a donde habían acudido a ejercitarse en un gimnasio.

El presidente Petro solicitó también ayuda al pueblo mexicano/IG

Desde entonces, amigos y familiares no volvieron a tener contacto con ninguno de los dos artistas, motivo por el cual las autoridades capitalinas siguen investigando, ahora con una petición oficial del presidente de Colombia para dar con su paradero.





Hasta ahora la presidenta Sheinbaum no se ha pronunciado sobre el caso/Presidencia

Características de los desaparecidos