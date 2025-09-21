Hoy No Circula lunes 22 de septiembre: ¿qué autos descansan y cuánto cuesta la multa?

¿Tienes pensado usar el auto este lunes 22 de septiembre? Mejor piénsalo dos veces. El programa Hoy No Circula sigue vigente para la Ciudad de México y el Estado de México, y aunque no se ha activado contingencia ambiental , algunos vehículos deberán quedarse guardados en casa.

Holograma amarillo y terminación de placas 5 ó 6 no circulan/X

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes deben suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Engomado amarillo

Último dígito de placa: 5 y 6

Holograma 1 y 2

Estos autos no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas, en ninguna de las 16 alcaldías de la CDMX ni en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la megalópolis.

El horario en el que aplica la restricción es de 05:00 AM a 22:00 PM/Pixabay

¿Y los foráneos?

Si tu placa es foránea y tu auto no cuenta con verificación local, se te considera automáticamente como holograma 2, por lo que también estás obligado a respetar el programa Hoy No Circula, sin excepción.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

No respetar esta medida puede salir muy caro. En 2025, la multa va de 20 a 30 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Tomando en cuenta que cada UMA equivale a $113.14 pesos, la sanción oscila entre $2,262 y $3,394 pesos.

Así que si no quieres gastar ese dinero en una infracción, mejor checa tu placa y evita salir si estás en la lista.

No hay reporte de altos niveles de contaminación en la CDMX/Pixabay

¿Y si hay contingencia?

Hasta el momento, no se ha activado contingencia ambiental para este lunes 22 de septiembre, por lo que el calendario sigue de manera normal. No obstante, autoridades ambientales recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el programa debido a altos niveles de ozono o partículas contaminantes.