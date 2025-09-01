¿Cuándo inicia el otoño 2025 en México? Todo lo que debes saber

El otoño está por comenzar en México. De acuerdo con los cálculos astronómicos, la estación iniciará el lunes 22 de septiembre de 2025, justo a las 12:20 horas (tiempo del centro del país), momento en que ocurrirá el equinoccio.

La cita con este fenómeno invita a observar el cielo y conectar con los cambios naturales. / Pixabay |

Este fenómeno marca el instante en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, debido a la posición del Sol frente al ecuador terrestre. A partir de ese momento, los días comenzarán a acortarse y las noches a alargarse, dando paso a un cambio paulatino en el clima.

Con la entrada del otoño, se despide formalmente el verano, que inició el pasado 20 de junio y concluye también el 22 de septiembre, tras una duración aproximada de 93 días.

A partir de ese momento, los días comenzarán a acortarse y las noches a alargarse. / Pixabay |

El equinoccio no solo representa un evento astronómico, también simboliza el inicio de una etapa de transición. Las temperaturas comienzan a descender, los árboles pierden su follaje y los paisajes se transforman en tonos cálidos, anunciando el cierre del año y preparando la llegada del invierno.

La cita con este fenómeno invita a observar el cielo y conectar con los cambios naturales que acompañan al calendario astronómico, recordando que, aunque invisible para muchos, el movimiento del Sol sigue marcando los ritmos de la vida cotidiana.

Las temperaturas comienzan a descender, los árboles pierden su follaje. / Pixabay |

