Premios Ariel 2025: Lista completa de ganadores en el cine mexicano

La 67° entrega de los Premios Ariel se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, teniendo a la cinta “Sujo” como la gran vencedora de la noche, al llevarse el premio a Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros reconocimientos importantes.

La edición 2025 de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), tuvo varios momentos emotivos. Uno de ellos fue la entrega del Ariel de Oro a la trayectoria, otorgado este año a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su trabajo en “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche”, y a Jacqueline Andere, recordada por sus actuaciones en “El ángel exterminador” y “Yesenia”. También se rindió homenaje al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Sujo se llevó tres premios, mientras que Pedro Páramo conquistó 7/X

Grandes ausencias y homenajes

El gran ausente de la noche fue Guillermo del Toro, cineasta y director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho”, a quien se le asignó el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional.

Además, como parte del homenaje por los 25 años de la película “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, se presentó un número musical especial.

Sujo y la ausencia de Guillermo del Toro destacaron en la noche/X

Ganadores de los Premios Ariel 2025

Mejor Película

La cocina

No nos moverán

Pedro Páramo

Sujo – GANADORA

Un actor malo

Mejor Dirección

Alonso Ruizpalacios (La cocina)

Astrid Rondero y Fernanda Valadez ( Sujo ) – GANADORAS

Sujo Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)

Pierre Saint Martin (No nos moverán)

Úrsula Barba Hopfner (Corina)

Mejor Actor

Alfonso Dosal (Un actor malo)

Juan Jesús Varela (Sujo)

Juan Ramón López (Vergüenza)

Raúl Briones ( La cocina ) – GANADOR

La cocina Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)

Mejor Actriz

Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)

Fiona Palomo (Un actor malo)

Luisa Huertas ( No nos moverán ) – GANADORA

No nos moverán Naian González Norvind (Corina)

También hubo reconocimientos a la trayectoria/X

Reparto y revelación actoral

Mejor Coactuación Femenina

Agustina Quinci (No nos moverá)

Carolina Politi (Corina)

Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)

Laura de Ita (Corina)

Mayra Batalla (Pedro Páramo)

Yadira Pérez Esteban (Sujo) – GANADORA

Mejor Coactuación Masculina

Alexis Varela (Sujo)

Héctor Kotsifakis ( Pedro Páramo ) – GANADOR

Pedro Páramo Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)

Mejor Revelación Actoral

Andrés Revo (Hombres íntegros)

Jairo Hernández (Sujo)

José Alberto Patiño ( No nos moverán ) – GANADOR

No nos moverán Sofía Quezada (Armas blancas)

Guiones y documentales

Mejor Guion Original

Sujo

Corina

No nos moverán – GANADOR

Mejor Guion Adaptado

La cocina – GANADOR

Casi el paraíso

Pedro Páramo

Mejor Documental

Concierto para otras manos

El guardián de las monarcas

Estado de silencio

La falla

La mujer de estrellas y montañas

Tratado de invisibilidad (Luciana Kaplan) – GANADORA

Cortometrajes y animación

Mejor Cortometraje Documental

Anónima Inmensidad (Paulina del Paso) – GANADORA

Buscando un burro

Hasta encontrarlos

Pequeños zorros

Viente de luna

Mejor Corto de Animación

Aferrado

Dolores

Fulgores (Andrés Palma Celorio) – GANADOR

La carretera de los perros

Ser semilla

Mejor Largometraje Animado

Uma & Haggen: Princesa y vikingo – GANADORA

Mejor Cortometraje de Ficción

El límite del cuerpo

La cascada (Pablo Delgado Sánchez) – GANADOR

Passarinho

Spiritum

Viaje de negocios

Diseño, efectos y ópera prima

Mejor Diseño de Vestuario

La cocina

Corina

Pedro Páramo (Ana Terrazas) – GANADORA

La arriera

Mejor Maquillaje

Una historia de amor y guerra

Párvulos: Hijos del apocalipsis

Pedro Páramo (Lucy Betancourt) – GANADORA

La cocina

Mejor Diseño de Arte

No nos moverán

Corina

Pedro Páramo (Carlos Y. Jacques) – GANADOR

Mejor Ópera Prima

Corina

El grosor del polvo

No nos moverán (Pierre Saint-Martin) – GANADOR

Pedro Páramo

Vergüenza

Mejores Efectos Especiales

Pedro Páramo (Alejandro Vázquez) – GANADOR

Párvulos: Hijos del apocalipsis

La cocina

Mejores Efectos Visuales

Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras

Pedro Páramo (Marco Maldonado) – GANADOR

La cocina

Reconocimiento internacional

Mejor Película Iberoamericana