Premios Ariel 2025: Lista completa de ganadores en el cine mexicano

La 67° entrega de los Premios Ariel se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, teniendo a la cinta “Sujo” como la gran vencedora de la noche, al llevarse el premio a Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros reconocimientos importantes.
La edición 2025 de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), tuvo varios momentos emotivos. Uno de ellos fue la entrega del Ariel de Oro a la trayectoria, otorgado este año a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su trabajo en “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche”, y a Jacqueline Andere, recordada por sus actuaciones en “El ángel exterminador” y “Yesenia”. También se rindió homenaje al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.
Grandes ausencias y homenajes
El gran ausente de la noche fue Guillermo del Toro, cineasta y director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho”, a quien se le asignó el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional.
Además, como parte del homenaje por los 25 años de la película “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, se presentó un número musical especial.
Ganadores de los Premios Ariel 2025
Mejor Película
- La cocina
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Sujo – GANADORA
- Un actor malo
Mejor Dirección
- Alonso Ruizpalacios (La cocina)
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) – GANADORAS
- Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)
- Pierre Saint Martin (No nos moverán)
- Úrsula Barba Hopfner (Corina)
Mejor Actor
- Alfonso Dosal (Un actor malo)
- Juan Jesús Varela (Sujo)
- Juan Ramón López (Vergüenza)
- Raúl Briones (La cocina) – GANADOR
- Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)
Mejor Actriz
- Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)
- Fiona Palomo (Un actor malo)
- Luisa Huertas (No nos moverán) – GANADORA
- Naian González Norvind (Corina)
Reparto y revelación actoral
Mejor Coactuación Femenina
- Agustina Quinci (No nos moverá)
- Carolina Politi (Corina)
- Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)
- Laura de Ita (Corina)
- Mayra Batalla (Pedro Páramo)
- Yadira Pérez Esteban (Sujo) – GANADORA
Mejor Coactuación Masculina
- Alexis Varela (Sujo)
- Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) – GANADOR
- Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)
Mejor Revelación Actoral
- Andrés Revo (Hombres íntegros)
- Jairo Hernández (Sujo)
- José Alberto Patiño (No nos moverán) – GANADOR
- Sofía Quezada (Armas blancas)
Guiones y documentales
Mejor Guion Original
- Sujo
- Corina
- No nos moverán – GANADOR
Mejor Guion Adaptado
- La cocina – GANADOR
- Casi el paraíso
- Pedro Páramo
Mejor Documental
- Concierto para otras manos
- El guardián de las monarcas
- Estado de silencio
- La falla
- La mujer de estrellas y montañas
- Tratado de invisibilidad (Luciana Kaplan) – GANADORA
Cortometrajes y animación
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima Inmensidad (Paulina del Paso) – GANADORA
- Buscando un burro
- Hasta encontrarlos
- Pequeños zorros
- Viente de luna
Mejor Corto de Animación
- Aferrado
- Dolores
- Fulgores (Andrés Palma Celorio) – GANADOR
- La carretera de los perros
- Ser semilla
Mejor Largometraje Animado
- Uma & Haggen: Princesa y vikingo – GANADORA
Mejor Cortometraje de Ficción
- El límite del cuerpo
- La cascada (Pablo Delgado Sánchez) – GANADOR
- Passarinho
- Spiritum
- Viaje de negocios
Diseño, efectos y ópera prima
Mejor Diseño de Vestuario
- La cocina
- Corina
- Pedro Páramo (Ana Terrazas) – GANADORA
- La arriera
Mejor Maquillaje
- Una historia de amor y guerra
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- Pedro Páramo (Lucy Betancourt) – GANADORA
- La cocina
Mejor Diseño de Arte
- No nos moverán
- Corina
- Pedro Páramo (Carlos Y. Jacques) – GANADOR
Mejor Ópera Prima
- Corina
- El grosor del polvo
- No nos moverán (Pierre Saint-Martin) – GANADOR
- Pedro Páramo
- Vergüenza
Mejores Efectos Especiales
- Pedro Páramo (Alejandro Vázquez) – GANADOR
- Párvulos: Hijos del apocalipsis
- La cocina
Mejores Efectos Visuales
- Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras
- Pedro Páramo (Marco Maldonado) – GANADOR
- La cocina
Reconocimiento internacional
Mejor Película Iberoamericana
- El 47 (España)
- El Jockey (Argentina) – GANADORA
- El ladrón de perros (Bolivia)
- El lugar de la otra (Chile).