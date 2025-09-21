Premios Ariel 2025: Lista completa de ganadores en el cine mexicano

La entrega 67° se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, con “Sujo” como la cinta ganadora de la noche

En esta ocasión los Premios Ariel se realizaron en la playa. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Septiembre de 2025

La 67° entrega de los Premios Ariel se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, teniendo a la cinta “Sujo” como la gran vencedora de la noche, al llevarse el premio a Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros reconocimientos importantes.

La edición 2025 de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), tuvo varios momentos emotivos. Uno de ellos fue la entrega del Ariel de Oro a la trayectoria, otorgado este año a las actrices Patricia Reyes Spíndola, reconocida por su trabajo en “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche”, y a Jacqueline Andere, recordada por sus actuaciones en “El ángel exterminador” y “Yesenia”. También se rindió homenaje al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Sujo se llevó tres premios, mientras que Pedro Páramo conquistó 7/X

Grandes ausencias y homenajes

El gran ausente de la noche fue Guillermo del Toro, cineasta y director de “El laberinto del fauno” y “Pinocho”, a quien se le asignó el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional.

Además, como parte del homenaje por los 25 años de la película “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, se presentó un número musical especial.

Sujo y la ausencia de Guillermo del Toro destacaron en la noche/X

Ganadores de los Premios Ariel 2025

Mejor Película

  • La cocina
  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • Sujo – GANADORA
  • Un actor malo

Mejor Dirección

  • Alonso Ruizpalacios (La cocina)
  • Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Sujo) – GANADORAS
  • Rodrigo Prieto (Pedro Páramo)
  • Pierre Saint Martin (No nos moverán)
  • Úrsula Barba Hopfner (Corina)

Mejor Actor

  • Alfonso Dosal (Un actor malo)
  • Juan Jesús Varela (Sujo)
  • Juan Ramón López (Vergüenza)
  • Raúl Briones (La cocina) – GANADOR
  • Manuel García Rulfo (Pedro Páramo)

Mejor Actriz

  • Adriana Paz (Arillo de hombre muerto)
  • Fiona Palomo (Un actor malo)
  • Luisa Huertas (No nos moverán) – GANADORA
  • Naian González Norvind (Corina)
También hubo reconocimientos a la trayectoria/X

Reparto y revelación actoral

Mejor Coactuación Femenina

  • Agustina Quinci (No nos moverá)
  • Carolina Politi (Corina)
  • Giovanna Zacarías (Pedro Páramo)
  • Laura de Ita (Corina)
  • Mayra Batalla (Pedro Páramo)
  • Yadira Pérez Esteban (Sujo) – GANADORA

Mejor Coactuación Masculina

  • Alexis Varela (Sujo)
  • Héctor Kotsifakis (Pedro Páramo) – GANADOR
  • Noé Hernández (Arillo de hombre muerto)

Mejor Revelación Actoral

  • Andrés Revo (Hombres íntegros)
  • Jairo Hernández (Sujo)
  • José Alberto Patiño (No nos moverán) – GANADOR
  • Sofía Quezada (Armas blancas)

Guiones y documentales

Mejor Guion Original

  • Sujo
  • Corina
  • No nos moverán – GANADOR

Mejor Guion Adaptado

  • La cocina – GANADOR
  • Casi el paraíso
  • Pedro Páramo

Mejor Documental

  • Concierto para otras manos
  • El guardián de las monarcas
  • Estado de silencio
  • La falla
  • La mujer de estrellas y montañas
  • Tratado de invisibilidad (Luciana Kaplan) – GANADORA

Cortometrajes y animación

Mejor Cortometraje Documental

  • Anónima Inmensidad (Paulina del Paso) – GANADORA
  • Buscando un burro
  • Hasta encontrarlos
  • Pequeños zorros
  • Viente de luna

Mejor Corto de Animación

  • Aferrado
  • Dolores
  • Fulgores (Andrés Palma Celorio) – GANADOR
  • La carretera de los perros
  • Ser semilla

Mejor Largometraje Animado

  • Uma & Haggen: Princesa y vikingo – GANADORA

Mejor Cortometraje de Ficción

  • El límite del cuerpo
  • La cascada (Pablo Delgado Sánchez) – GANADOR
  • Passarinho
  • Spiritum
  • Viaje de negocios

Diseño, efectos y ópera prima

Mejor Diseño de Vestuario

  • La cocina
  • Corina
  • Pedro Páramo (Ana Terrazas) – GANADORA
  • La arriera

Mejor Maquillaje

  • Una historia de amor y guerra
  • Párvulos: Hijos del apocalipsis
  • Pedro Páramo (Lucy Betancourt) – GANADORA
  • La cocina

Mejor Diseño de Arte

  • No nos moverán
  • Corina
  • Pedro Páramo (Carlos Y. Jacques) – GANADOR

Mejor Ópera Prima

  • Corina
  • El grosor del polvo
  • No nos moverán (Pierre Saint-Martin) – GANADOR
  • Pedro Páramo
  • Vergüenza

Mejores Efectos Especiales

  • Pedro Páramo (Alejandro Vázquez) – GANADOR
  • Párvulos: Hijos del apocalipsis
  • La cocina

Mejores Efectos Visuales

  • Jíkuri: Viaje desde el país de los tarahumaras
  • Pedro Páramo (Marco Maldonado) – GANADOR
  • La cocina

Reconocimiento internacional

Mejor Película Iberoamericana

  • El 47 (España)
  • El Jockey (Argentina) – GANADORA
  • El ladrón de perros (Bolivia)
  • El lugar de la otra (Chile).

