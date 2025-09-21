To Nice o Tunis: el error de pronunciación que mandó a dos chicas a África sin saberlo

Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas por el Mediterráneo terminó siendo una anécdota viral digna de TikTok. Dos turistas estadounidenses se volvieron tendencia luego de que, por una confusión de pronunciación, en lugar de abordar un vuelo rumbo a Niza , Francia, terminaran aterrizando en Túnez, África.

Las jóvenes intentaban viajar de Roma a Niza para vacacionar/X

Las protagonistas de esta historia son Brittney Dzialo y su amiga Hannah, quienes se encontraban en el aeropuerto de Roma intentando reprogramar su vuelo a la ciudad francesa. Fue ahí cuando, al pedir “two tickets to Nice”, el agente de la aerolínea entendió “Tunis”, capital de Túnez… y sin revisar dos veces, ¡aceptaron!

“ ¿Dónde está Tunis?”

Apenas estaban por abordar el vuelo cuando comenzaron a sospechar. Brittney documentó todo en su cuenta de TikTok: “Where’s Tunis?”, preguntó mientras notaba que algo no cuadraba en el mapa. Ya en la fila de embarque, otro pasajero les confirmó: “Yes, this flight is to Tunisia” . Ahí fue donde se les vino el mundo encima.

Las jóvenes, sin más opción, volaron a Túnez. Al aterrizar, enfrentaron la barrera del idioma, diferencias culturales y el reto de buscar cómo regresar a su destino original. Terminaron pagando un vuelo adicional para finalmente llegar a la ciudad francesa de Nice, ahora sí, la correcta.

TikTok, críticas y carcajadas

La historia se hizo viral rápidamente. Millones de vistas y cientos de comentarios divididos: algunos usuarios aplaudieron la anécdota por divertida, mientras que otros cuestionaron cómo no revisaron el destino en la pantalla de su pase de abordar. “El mapa no mentía”, escribió uno. “El agente tampoco”, dijo otro.

Su caso se hizo viral y generó cualquier tipo de reacciones/TikTok

El clip principal, donde Brittney dice entre risas “Guys, we’re in Africa!”, superó el millón de reproducciones y abrió el debate sobre los riesgos de confiar ciegamente en el aeropuerto… y en la pronunciación.

Finalmente regresaron a Túnez para vacacionar

Para sorpresa de todos y tras lo viral que se hizo su caso, Brittney Dzialo y su amiga Hannah compartieron que tras sus vacaciones en Nice, Francia, decidieron visitar, ahora sí intencionalmente, el país de Túnez, publicando en redes sociales fotos y videos de su experiencia por ese territorio de África, el cual al parecer les sorprendió por todo lo que conocieron.

Días después, las jóvenes volvieron a Túnez, ahora sí con toda la intención de conocer el país/TikTok







