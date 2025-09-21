La Casa de los Famosos: Filtran plan para salvar a Guana de ser eliminado

Esta noche se conocerá quién sale de la casa, aunque antes debe jugarse el duelo por la salvación

La Casa de los Famosos: Filtran plan para salvar a Guana de ser eliminado
En dos semanas se llevará a cabo la final del reality show. | X: @LaCasaFamososMx
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Septiembre de 2025

A dos semanas de la gran Final, esta noche se conocerá quién será el octavo eliminado de La Casa de los Famosos. Aunque se ha filtrado el nombre de quien podría dejar el reality show, una sorpresa de producción podría cambiar el resultado.

¿Quiénes están nominados?

Esta semana, la placa de nominados está conformada por:

  • Guana
  • Dalílah Polanco
  • Shiky
    (todos del Cuarto Día)
  • Aldo de Nigris, del Cuarto Noche, quien pinta como el favorito para recibir más votos del público y salvarse.
Son cuatro los nominado esta semana/X: @LaCasaFamososMx
Un giro inesperado: la salvación se define esta noche

A diferencia de lo habitual, la prueba para definir al salvado se realizará esta noche. Guana y Aldo, ambos nominados, se enfrentarán en una final, y el ganador competirá con Abelito, el líder de la semana. Quien gane este enfrentamiento tendrá el poder de salvar a un habitante.

Se especula que, por primera vez, podrían ser dos los salvados, lo que obligaría a un enfrentamiento directo entre los dos restantes para definir al eliminado.

Según una encuesta, Aldo es el favorito para quedarse/Facebook: Vaya Vaya
Filtraciones y encuestas: ¿quién se salva?

Según encuestas especializadas en espectáculos, Aldo de Nigris es el que tiene mayor preferencia del público, mientras que Guana es quien recibiría menos apoyo.

Porcentaje estimado de apoyo:

  • Aldo de Nigris – 61%
  • Dalílah Polanco – 27%
  • Shiky – 8%
  • Guana – 4%

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos:

Paso a paso para votar

  1. Entra al sitio oficial
    Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla.
    Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  2. Elige a quién quieres salvar
    Verás las imágenes de los nominados.
    Selecciona al habitante que deseas salvar.
  3. Confirma tu voto
    Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!
Aldo y Guana se enfrentarán para retar a Abelito por la salvación/X: @LaCasaFamososMx
Horarios de votación

  • Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
  • Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.
  • Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., antes del anuncio del eliminado.

¿Cuántas veces se puede votar?

  • Público general: 1 voto por día
  • Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios.

