VIDEO: Pantallas en $299 pesos causan caos en supermercado por error de precio

Clientes quisieron aprovechar venta de liquidación en pantallas de 50 y 70 pulgadas, pero llegó la policía

Clientes y personal pelearon por una pantallas ofrecidas a bajo costo. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Septiembre de 2025

En redes sociales se han viralizado videos de varios estados del país, donde clientes de tiendas Walmart intentaron comprar pantallas inteligentes de 50 y 70 pulgadas que, por error, aparecían con precios de 300 pesos, aunque su valor real supera los 10 mil pesos.

En entidades como Morelia, Campeche, Oaxaca y Tamaulipas, surgieron reportes de personas que, al acudir a una tienda Walmart (y en algunos casos Aurrera), se toparon con una aparente liquidación de pantallas marca Philips UHD 4K:

  • $299 pesos para el modelo de 50 pulgadas,
  • y $547 pesos para el de 70 pulgadas.
La tienda aseguró que había un error en los códigos de precio/X
Carritos llenos y caos en las cajas

Ante la irresistible oferta, muchos clientes comenzaron a llenar sus carritos con varias televisiones, algunos con hasta cinco pantallas. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de minutos se vaciaron los estantes.

Al llegar a las cajas, los compradores pagaban el precio ofertado y obtenían su ticket de compra válido. Sin embargo, al intentar salir, el personal de Walmart les impedía llevarse las pantallas.

Decenas de personas intentaron comprar varias televisiones/X
“Yo ya pagué, aquí está mi ticket, están violando mis derechos”, reclamó una clienta frustrada.

Empujones, policías y pantallas devueltas

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo un hombre intenta salir con su pantalla y termina en empujones con personal de seguridad. Luego de atravesar el estacionamiento, la policía estatal lo detuvo y le exigió regresar el producto.

La tienda argumentó que todo se debió a un error en el código de precios y no a una liquidación oficial.

Profeco, el ticket y el silencio de Walmart

Clientes afectados alegaron que, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el establecimiento debe respetar el precio mostrado, aunque la mayoría tuvo que devolver las pantallas ante la negativa de la tienda.

Hasta el momento, Walmart no ha emitido un comunicado oficial para explicar lo sucedido ni aclarar si se respetarán las compras efectuadas con ticket.


 

