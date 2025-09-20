Fallece Débora Estrella, conductora en Telediario y Milenio TV, tras caída de avión en Nuevo León

Una de las principales caras de Milenio perdió la vida luego de que su aeronave cayera

¡Tragedia! Conductora pierde la vida tras accidente aéreo
Programa Multimedios | @Deb_Estrella
REDACCIÓN RÉCORD
20 de Septiembre de 2025

Durante la tarde del sábado 20 de septiembre, una noticia sacudió al mundo del periodismo en México, la conductora de Noticias en Telediario y Milenio TV,  Débora Estrella, perdió la vida en un trágico accidente aéreo.

@Deb_Estrella

Pocos reportes al momento

Según Radio Fórmula Monterrey, la aeronave en la que viajaba Débora junto con otra persona se desplomó cerca del municipio de García, Nuevo León, en el parque industrial Mitras en la zona conocida como Laderas.

Gracias a unas personas que se encontraban cerca de los hechos y unas cámaras de seguridad, se puede apreciar cómo la aeronave perdió altura hasta finalmente caer y estrellarse cerca del parque.

X

Aún no se sabe que fue lo que falló durante el vuelo en el que se encontraban las víctimas, pero la policía y peritos de la ciudad de Monterrey ya se encuentran trabajando para encontrara la respuesta a esta lamentable noticia.

@Deb_Estrella

