Así puedes crear imágenes profesionales gratis con la IA de Google Gemini

La inteligencia artificial ahora permite generar imágenes de calidad profesional en segundos. Una de las herramientas más destacadas es Gemini, desarrollada por Google, que no solo mejora tus fotos existentes, sino que también puede crear imágenes de estudio realistas a partir de una sola foto.

Gemini es la plataforma de inteligencia artificial de Google | Google

¿Qué es Gemini?

Gemini es la plataforma de inteligencia artificial de Google que permite transformar tus fotos en imágenes de alta calidad. Con solo subir una foto tuya, Gemini puede mejorarla y generar imágenes que parecen haber sido tomadas en un estudio profesional.

¿Cómo utilizar Gemini para crear fotos profesionales?

Accede a Gemini: Visita la plataforma de Gemini desde tu dispositivo. Sube tu foto: Selecciona una foto tuya que desees mejorar o transformar. Selecciona el estilo deseado: Elige el estilo de fotografía que prefieras, como retrato profesional, fotografía de moda, etc. Y especifica en el prompt. Ejemplo: "Retrato profesional de una mujer joven, piel clara, cabello suelto, fondo neutro gris claro, iluminación suave tipo estudio fotográfico, enfoque nítido en el rostro, expresión natural y confiada, estilo editorial moderno, alta resolución, colores realistas, calidad cinematográfica." Deja que la IA trabaje: Gemini procesará tu foto y generará una imagen mejorada o transformada según el estilo seleccionado. Descarga tu nueva foto: Una vez que estés satisfecho con el resultado, puedes descargar la imagen para usarla.

Elige el estilo de fotografía que prefieras | Google. Imagen creada por Gemini

Consejos para obtener los mejores resultados