“Me partió el corazón”: Galilea Montijo contó cómo Leonardo DiCaprio rechazó tomarse una foto con ella
Galilea Montijo confesó en el programa Hoy lo que vivió con DiCaprio | Instagram: @galileamontijo
Laura Reyes Medrano
20 de Septiembre de 2025

Qué momento incómodo. Galilea Montijo confesó en el programa Hoy que, estando muy cerca de Leonardo DiCaprio durante su promoción en CDMX, le pidió una fotografía, pero él la esquivó fingiendo una llamada. La conductora no lo tomó con rencor, pero sí con sorpresa: “Me partió el corazón”, dijo entre risas y cierta decepción.

Afortunadamente, la experiencia no fue la misma con todos. Montijo dijo que Benicio del Toro sí accedió a la foto, y que fue “muy atento, educado y caballeroso”. Incluso cuando otra pareja pidió una imagen, él les pidió permiso para acomodarla primero a ella. Esa cortesía le dejó una impresión mucho más cálida. 

La conductora de LCDLF vivió un incómodo momento con el actor Leonardo DiCaprio | IG: @galileamontijo
¿Por qué Leonardo DiCaprio visitó México?

Leonardo DiCaprio estuvo en la Ciudad de México para promocionar la premiere de “Una batalla tras otra” en Parque Toreo, también aprovechó su estancia para hablar sobre temas sociales. Durante su presentación, hizo un llamado a favor de los migrantes, expresando que nadie debe separarse de sus familias en tiempos tan difíciles. 

 

Reacción en redes sociales

Como era de esperarse, sus palabras prendieron redes sociales. Fans de Galilea mostraron solidaridad, algunos entendieron el gesto, otros lo criticaron. Y muchos aplaudieron su sinceridad al decir que, aunque no lo odia, sí le dolió que DiCaprio no accediera al momento que ella esperaba.

