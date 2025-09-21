Flores amarillas 21 de septiembre: ¿Cuánto cuestan en CDMX?

Cada 21 de septiembre, regalar flores amarillas se ha convertido en una tendencia viral en redes sociales, inspirada por la telenovela argentina Floricienta. En la Ciudad de México, esta costumbre ha tomado fuerza y muchas personas buscan comprar arreglos florales para obsequiar a sus seres queridos.

Pero... ¿cuánto cuesta un ramo de flores amarillas en esta fecha especial?

El precio de una sola flor amarilla varía entre $30 y $50 pesos por pieza, dependiendo del tipo y el establecimiento donde se compre. Para quienes buscan un ramo, los costos pueden oscilar entre $300 y hasta $1,000 pesos, según la cantidad de flores y su presentación.

Cada 21 de septiembre es una tradición regalar flores amarillas/Pixabay

Precios por flor y ramos amarillos

El precio de una sola flor amarilla varía entre $30 y $50 pesos por pieza, dependiendo del tipo de flor y el establecimiento donde se compre. Para quienes buscan un ramo completo, los precios pueden oscilar entre $300 y hasta $1,000 pesos, dependiendo de la cantidad de flores y su presentación.

El mercado de Jamaica es una buena opción para comprar flores amarillas/IG: @latitudespress

Precios aproximados de flores amarillas en CDMX

Estos son algunos costos promedio en la capital:

Flor individual : entre $30 y $50 MXN .

: entre . Ramo de flores amarillas : desde $300 hasta $1,000 MXN o más.

: desde o más. Arreglo de 24 rosas amarillas : alrededor de $870 MXN .

: alrededor de . Ramo de 10 girasoles: aproximadamente $760 MXN.

El Mercado Jamaica, la mejor opción

Uno de los puntos más visitados para comprar flores es el Mercado Jamaica, famoso por su variedad de flores frescas y precios competitivos. De acuerdo con reportes, un arreglo de 24 rosas amarillas cuesta alrededor de $870 pesos, mientras que un ramo de 10 girasoles se cotiza en $760 pesos.

Los costos dependen del tipo de flor y la cantidad/IG: @latitudespress

Envío a domicilio y florerías en línea

En florerías en línea y tiendas especializadas también es posible encontrar opciones similares, aunque el envío a domicilio puede aumentar el costo final.

Un gesto que va más allá del precio

La alta demanda de flores amarillas en esta época ha llevado a que varios negocios promocionen arreglos especiales para celebrar la fecha. Aunque los precios varían, el significado de este gesto permanece: regalar un ramo amarillo es sinónimo de amor, admiración y buenos deseos.