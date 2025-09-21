¿Débora Estrella presentía su muerte? Descubren inquietantes publicaciones en redes sociales

La muerte de la periodista de Multimedios, Débora Estrella (43 años), sigue generando conmoción, más aún ahora que se han hecho virales un par de publicaciones que compartió en redes sociales días antes del accidente fatal. Los mensajes, que hacen referencia a la muerte, han sido tomados por muchos como una especie de presentimiento de lo que estaba por suceder.

Fue la tarde del sábado 20 de septiembre cuando la comunicadora perdió la vida junto a un hombre, luego de que la avioneta en la que viajaban se desplomó en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.

El desplome de una avioneta dejó dos personas muertas, entre ellas la periodista/X

Su fallecimiento conmocionó no sólo al gremio periodístico, sino también a todo el país, tanto por las circunstancias del accidente como por su destacada trayectoria: Débora era uno de los rostros más conocidos en los noticiarios de Multimedios Televisión.

Publicaciones que hoy toman otro sentido

Entre los recuerdos y las últimas publicaciones que hizo la conductora de noticias —incluida una foto de la avioneta compartida minutos antes de despegar—, han llamado la atención especialmente dos mensajes publicados el mismo día, dedicados a amigos que ya habían fallecido.

Débora recordó a un colega que murió en 2023/Facebook

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Débora usó su cuenta personal de Facebook para recordar a Miguel Ángel Karcz, colega periodista fallecido en septiembre de 2023 víctima de cáncer:

“Hoy recordando a Miguel a dos años de que se nos adelantó. Lo extrañamos siempre.”

El mensaje fue acompañado por un par de fotografías.

Más tarde, ese mismo día, publicó en Instagram una imagen tipo polaroid creada con Inteligencia Artificial, con la que recordó a su mejor amigo fallecido hace 27 años:

“Foto de IA muy especial. Extrañando todos los días y desde hace ya 27 años a mi mejor amigo, Sergio Eduardo Cantú Lazarin. Los quiero mucho @lilianacantu_, gracias por esta belleza de edición.”

También recordó a su mejor amigo, muerto hace 27 años/IG

¿Un presentimiento? Las reacciones de sus seguidores

Paradójicamente —y como si fuera una mala broma del destino—, justo una semana después, el sábado 20 de septiembre, Débora Estrella perdió la vida tras el desplome de la aeronave. Para muchos, estas publicaciones fueron una especie de despedida anticipada.

Los comentarios no se hicieron esperar:

“Ese día en las noticias recordó a ese muchacho y dijo algo como que pronto se verían, y mira las cosas, lo que uno habla sin saber.”

“Casi en las mismas fechas.”

“Últimamente esta chica estaba recordando mucho a personas que se adelantaron al otro lado.”

“Qué triste que esa foto haya sido premonitoria.”

“Estuvo publicando con gente que se había ido y ya está con ellos.”

Estas reacciones se suman al dolor por la pérdida de una periodista querida y respetada, cuya vida terminó de manera trágica, dejando tras de sí palabras que hoy cobran un nuevo sentido.

Varios usuarios creen que Débora presentía su muerte/Facebook