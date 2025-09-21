Eclipse Solar 21 de septiembre: ¿Podrá verse en México?

Este 21 de septiembre de 2025 ocurrirá un nuevo eclipse solar parcial , un espectáculo astronómico que muchos ya están esperando con ansias. Sin embargo, la gran pregunta que se hacen miles de personas en redes sociales es: ¿se verá en México?

La respuesta corta es no. El eclipse de este domingo no será visible desde territorio mexicano ni desde el resto de América del Norte. Su trayectoria se concentrará en el Hemisferio Sur, especialmente en regiones remotas del planeta.

Este eclipse no se podrá ver en México ni en el hemisferio norte/Pixabay

¿Dónde sí se podrá ver?

La NASA y plataformas como Time and Date detallan que el eclipse será visible principalmente en:

El sur de Nueva Zelanda

Algunas áreas de la Antártida

Islas del Océano Pacífico Sur

En esas regiones, la Luna cubrirá entre un 40 y un 80 % del Sol, dependiendo del punto geográfico. Quienes estén ahí podrán presenciar este fenómeno de forma segura si usan lentes especiales para eclipses o métodos indirectos de observación.

Se recomienda uso de lentes especiales para ver el eclipse/Pixabay

¿Por qué no se ve en México?

La visibilidad de un eclipse depende de la posición de la sombra de la Luna sobre la Tierra. En este caso, el “mapa de sombra” no toca ningún país del Hemisferio Norte, por lo que México quedará completamente fuera del rango de visión.

Eso sí: habrá otras oportunidades próximamente. El próximo eclipse solar que sí se podrá ver en México será el 2 de agosto de 2027, aunque será parcial en la mayoría del país.

Una opción para seguir el eclipse son transmisiones en vivo por internet/Pixabay

¿Dónde verlo en línea?

Aunque no se verá en el cielo mexicano, el eclipse sí se podrá seguir en vivo por streaming a través de sitios como:

timeanddate.com

nasa.gov

Canales especializados de astronomía en YouTube

Estas transmisiones mostrarán el eclipse desde puntos estratégicos en el hemisferio sur, con comentarios científicos en tiempo real.



