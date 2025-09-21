VIDEO: Diputada asegura que científicos veracruzanos construyeron nave espacial que llevará café a Marte

Puede parecer broma, pero no lo es: la diputada de Morena en Veracruz , Victoria Gutiérrez Pérez, aseguró que científicos veracruzanos fabricaron una nave espacial para ir a Marte, pero no sólo eso, sino que también existe el proyecto de llevar café veracruzano a aquel lugar del Universo para que el espacio “huela” a esta bebida tradicional.



Política asegura que el café veracruzano llegará hasta Marte/Pixabay

“Con manos veracruzanas para Marte”

En una reciente comparecencia ante el Congreso local, la política tomó la palabra y, sin citar fuentes, fechas, nombres ni datos que sustentaran sus dichos, habló de la juventud de Veracruz, de la cual —según ella— han surgido científicos capaces de construir una nave espacial.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café? ¿Qué no saben que en el deporte también se toma café? ¿Qué no saben que en toda la vida del ser humano se toma café? Se ríen de jóvenes de los que deberían de estar orgullosos, porque aquí en Veracruz tenemos grandes científicos que tienen un proyecto… han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte”, comentó en primera instancia Gutiérrez Pérez.

La política también aseguró que científicos veracruzanos construyeron nave para ir a Marte/Pixabay

“Yo les pedí que llevaran café”

La aventura no terminó ahí. Tras hablar de la supuesta proeza, y sin dar nombres de los científicos, la diputada de Morena añadió que habló con ellos para pedirles que en una próxima visita a Marte lleven café de Veracruz, con el fin de exportar el producto local no sólo fuera de México, sino también fuera del planeta Tierra.

“Yo les pedí para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, tiene que estar el aroma de nuestro café”, agregó, para luego retar a políticos de otros partidos a que le contestaran, etiquetándolos de “incultos” y “muy ignorantes”.

Contexto: Día Internacional del Café

Estas declaraciones se dan en el marco de la presentación del Anteproyecto de Punto de Acuerdo en Materia de Fomento a la Cafeticultura, ya que la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura de Veracruz pretende realizar un evento el próximo 1 de octubre con motivo del Día Internacional del Café.

La diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutierrez Pérez dice que científicos veracruzanos diseñaron una nave espacial para ir a Marte. La representante de Xalapa remata con que el espacio debe oler a café.



No creería tanta ignorancia si no hubiera video. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DDjWQBfxxQ — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 21, 2025

Redes: críticas y burlas a la diputada

Las declaraciones de Victoria Gutiérrez han generado fuertes críticas y comentarios irónicos en redes sociales, muchos de ellos señalando que se trata de una “mentira” absurda y un insulto a la inteligencia del electorado.