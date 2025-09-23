VIDEO: ¿Dalílah cometió error? Aseguran que producción la quería como finalista de La Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos ya tiene a su primera finalista: Mar Contreras. Sin embargo, de acuerdo con seguidores del reality show, la producción habría tenido la intención de que la elegida fuera Dalílah Polanco, algo que fue evitado gracias a una supuesta intervención de Aldo de Nigris.

Con sólo siete habitantes en competencia de los 15 que iniciaron el programa, la noche del lunes no hubo prueba de líder, sino una dinámica especial para definir al primer finalista que buscará ganar el premio de 4 millones de pesos el próximo domingo 5 de octubre.

La prueba fue completamente de suerte. Los participantes debían tomar cofres identificados con nombres de océanos, y quedaban eliminados aquellos que no encontraran un catálogo de la marca patrocinadora dentro de su cofre.

Aldo, el factor clave

Los primeros en quedar fuera fueron Aarón Mercury, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito, quedando en competencia solo tres: Alexis Ayala, Dalílah Polanco y Mar Contreras.

Fue en este punto donde, según imágenes de la transmisión rescatadas por seguidores en redes sociales, Aldo de Nigris notó un patrón: los cofres ganadores estaban colocados del lado izquierdo, cerca del lugar asignado a Dalílah. Por ello, hizo señas a Mar Contreras para que corriera hacia esa zona.

Mar ganó y Dalílah quedó fuera

Mar reaccionó de inmediato y le ganó la carrera a Dalílah, quien aún usa una férula por la lesión en el tobillo que arrastra desde hace semanas. Tomó el cofre más cercano, dejando a Dalílah sin opción más que ir por uno más lejano. Por su parte, Alexis Ayala cruzó el set y también tomó un cofre que estaba del lado izquierdo.

El resultado: Mar y Alexis encontraron los catálogos ganadores, mientras que Dalílah quedó eliminada, luciendo visiblemente molesta.

Supuesto favoritismo frustrado

En redes sociales, usuarios comentan que la producción quería beneficiar a Dalílah para convertirla en finalista. Sin embargo, tal como ocurrió en las dos temporadas anteriores, donde se decía que se buscaba ayudar a Marian ‘La Barby’ Juárez y Agustín Fernández, el supuesto plan no salió como esperaban.

Aquí se ve exactamente donde Dalilah ya iba directo a la caja que tenia el boleto, pero Mar le ganó la carrera (haciéndole caso a Aldo) #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3



pic.twitter.com/eZVlIMppGr — acá papá, acá (@swiftiemind_) September 23, 2025

Será este miércoles cuando se lleve a cabo la última nominación, para eliminar a un habitante más el próximo domingo, quedando definidos los finalistas a sólo ocho días de la gran final.