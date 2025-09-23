Muere Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, murió la noche del lunes 22 de septiembre a los 75 años, debido a un mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.
El edil había solicitado licencia temporal al cargo el pasado 15 de septiembre de 2025, luego de que su estado de salud se agravara debido a la enfermedad que le dificultaba caminar y respirar. Tenía previsto su renuncia definitiva el 1 de octubre de 2025, pero su fallecimiento ocurrió antes de ser concretada.
¿Quién era Mauricio Fernández Garza?
Fernández Garza fue una figura relevante en la política de Nuevo León y del Partido Acción Nacional (PAN). Nacido el 12 de abril de 1950 en Monterrey, ocupó en varias ocasiones la presidencia municipal de San Pedro Garza García: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y finalmente tras su reelección en 2024. Además, fue senador de la República en las legislaturas LVI y LVII, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública del país.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el panista Roberto Gil Zuarth, quien envió sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores, destacando la importancia de Fernández en la vida política del estado.