Muere Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, murió la noche del lunes 22 de septiembre a los 75 años, debido a un mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

El edil había solicitado licencia temporal al cargo el pasado 15 de septiembre de 2025 / FB: Mauricio Fernández Garza

El edil había solicitado licencia temporal al cargo el pasado 15 de septiembre de 2025, luego de que su estado de salud se agravara debido a la enfermedad que le dificultaba caminar y respirar. Tenía previsto su renuncia definitiva el 1 de octubre de 2025, pero su fallecimiento ocurrió antes de ser concretada.

¿Quién era Mauricio Fernández Garza?

Fernández Garza fue una figura relevante en la política de Nuevo León y del Partido Acción Nacional (PAN). Nacido el 12 de abril de 1950 en Monterrey, ocupó en varias ocasiones la presidencia municipal de San Pedro Garza García: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y finalmente tras su reelección en 2024. Además, fue senador de la República en las legislaturas LVI y LVII, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública del país.

Fernández Garza fue una figura relevante en la política de Nuevo León / FB: Mauricio Fernández Garza

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el panista Roberto Gil Zuarth, quien envió sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores, destacando la importancia de Fernández en la vida política del estado.