La Casa Blanca utiliza Pokémon para ilustrar redadas migratorias

La administración de Donald Trump generó polémica al publicar un video en TikTok que compara las detenciones de inmigrantes con el popular juego Pokémon

El gobierno de Trump ha intensificado estos esfuerzos como parte de su promesa de realizar "la mayor deportación de la historia". | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
23 de Septiembre de 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó en su cuenta oficial de TikTok un video que ilustra redadas migratorias utilizando la música del anime Pokémon.

Titulado “Gotta Catch ‘Em All” (“¡Hay que atraparlos a todos!”), el clip muestra imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo a inmigrantes, acompañadas por la icónica canción del opening de la serie. Al final, aparecen fichas al estilo de cartas de Pokémon con los nombres, nacionalidades y cargos de los detenidos. 

Estrategia polémica

La utilización de una referencia de la cultura pop para mostrar detenciones ha sido ampliamente criticada. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y usuarios en redes sociales calificaron el video de insensible y deshumanizante, al considerar que trivializa la situación de los inmigrantes y los reduce a simples objetivos de captura.

 

 

Datos detrás de la campaña

Según el DHS, las redadas presentadas en el video forman parte de una campaña más amplia para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular. El gobierno de Trump ha intensificado estos esfuerzos como parte de su promesa de realizar "la mayor deportación de la historia", con el objetivo de expulsar a más de un millón de personas durante su mandato. 

Reacciones y consecuencias

El video ha generado un intenso debate sobre la ética y el tono de las campañas gubernamentales en redes sociales. Mientras algunos defienden la estrategia como una forma efectiva de comunicar políticas migratorias, otros opinan que el uso de referencias de entretenimiento en temas tan serios puede socavar la gravedad de la situación y alienar a la audiencia.

