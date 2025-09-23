“No puedo con este dolor”: la emotiva reacción de la pareja de B‑King tras su muerte

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo de la música urbana como B-King, fue encontrado sin vida el pasado 22 de septiembre en el municipio de Cocotlán, Estado de México, junto al DJ Regio Clown. Tras confirmarse su muerte, su pareja, la venezolana Angie Miller, rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y rabia: “Hoy odio a México más que a mi vida”.

“Hoy odio a México más que a mi vida”, expresó Angie Miller / Captura de pantalla

Dolor y desesperanza ante lo inconcevible

Angie Miller compartió en su cuenta de Instagram su profundo sufrimiento. Acompañando imágenes de momentos felices junto a Bayron, escribió: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera que estés te llevaré conmigo”.

También publicó: “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Te voy a querer siempre, Bayron”. Estas palabras y las imágenes difundidas remontan a momentos de cercanía, cariño y complicidad entre ambos.

Angie Miller compartió en su cuenta de Instagram su profundo sufrimiento / Captura de pantalla

Reacción institucional y recolección de pistas

La muerte de B-King y Regio Clown ha generado indignación tanto en Colombia como en México. Autoridades mexicanas anunciaron que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía del Estado de México.

¿Quién era B‑King?

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B‑King, tenía 31 años y era originario de Santander, aunque vivía en Medellín. Su trayectoria en la música urbana comenzó en 2016, y rápidamente se destacó con éxitos como Muévete Latina, Me Necesitas, Diosa y Como Yo. Además de su trabajo como DJ y productor, también fue conocido en el mundo del entretenimiento por su relación con la DJ Marcela Reyes.

Marcela Reyes expresó estar “devastada” tras la noticia de su muerte. En su cuenta de Instagram escribió: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor”.