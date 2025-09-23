Alerta por mensaje viral que promete hackear tu celular en 10 segundos

La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora emitió una alerta sobre un mensaje falso que circula en plataformas como WhatsApp. El mensaje invita a descargar un archivo titulado “Juntos por el Pueblo”, asegurando que este puede hackear un teléfono móvil en tan solo 10 segundos. Las autoridades han desmentido esta afirmación, indicando que no existen evidencias que respalden tal amenaza.

A pesar de que el archivo mencionado no representa un riesgo comprobado, las autoridades advierten que su difusión forma parte de campañas de desinformación digital. Estas prácticas buscan generar pánico innecesario entre la población y pueden distraer de amenazas cibernéticas reales.

Consejos para proteger tu celular

Las autoridades recomiendan no abrir ni reenviar mensajes sospechosos y verificar siempre la autenticidad de los archivos antes de descargarlos. Mantener el teléfono actualizado y usar herramientas de seguridad ayuda a prevenir riesgos cibernéticos.

Mantente alerta ante la información no verificada

En un mundo digital cada vez más interconectado, es vital que los usuarios mantengan una actitud crítica y precavida ante mensajes virales y contenido no comprobado. Las autoridades continúan trabajando para combatir la desinformación y proteger la seguridad digital de los ciudadanos.