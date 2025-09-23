Muere Chemita, el niño que cumplió su sueño de ser policía por un día en la CDMX

José María, conocido como “Chemita”, un niño de 11 años que en junio pasado vivió su sueño de ser policía por un día en la Ciudad de México, falleció el pasado 20 de septiembre tras una valiente lucha contra una enfermedad que lo aquejaba. La noticia ha conmovido a la capital y a toda la comunidad que acompañó al pequeño durante su experiencia como policía honorario.

/ SSC

Chemita y su día como policía honorario

El 15 de junio de 2025, Chemita fue nombrado Policía Honorario del Sector Coyoacán por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Durante esa jornada, portó el uniforme oficial, encabezó la ceremonia para arriar la Bandera Nacional, presidió el pase de lista de los oficiales y acompañó patrullajes para brindar seguridad a vecinos, amigos y familiares. Su lema, “Aquí nadie se rinde”, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para todos quienes lo conocieron.

Su historia se volvió un ejemplo de lucha y determinación, mostrando que, a pesar de su corta edad y de los desafíos de salud que enfrentaba, Chemita vivió un momento único que quedará grabado en la memoria de la Ciudad de México.

/SSC

Despedida y homenaje con honores

El 22 de septiembre, familiares y autoridades realizaron el funeral del niño en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. Oficiales de la SSC rindieron guardia de honor y escoltaron su carroza hasta el Panteón Civil de Dolores, donde fue sepultado. La corporación expresó su más sentido pésame a la familia y destacó que la valentía y el espíritu de Chemita permanecerán como ejemplo de compromiso y coraje.

La historia de Chemita ha generado una gran conmoción en redes sociales y entre la ciudadanía, quienes destacaron su entusiasmo, alegría y la manera en que inspiró a otros niños a perseguir sus sueños, incluso en circunstancias difíciles.

/ SSC