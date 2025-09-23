Concierto gratuito de mariachis en Bellas Artes por la Noche de Museos

El Palacio de Bellas Artes ofrecerá un concierto gratuito de mariachi y ballet folklórico como parte de la Noche de Museos

Vive la Noche de Museos con mariachi en Bellas Artes | iStock
Laura Reyes Medrano
23 de Septiembre de 2025

El Palacio de Bellas Artes será sede de un concierto gratuito de mariachi este 24 de septiembre, dentro de la programación de la Noche de Museos. Participará el Mariachi y Coro del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, uno de los conjuntos más reconocidos de música y danza tradicional en el país.

Fecha, horario y cupo limitado

El evento se llevará a cabo de 18:00 a 23:00 horas. El cupo máximo es de 80 personas, por lo que se recomienda llegar temprano. Posteriormente, a las 19:00 horas, habrá una visita guiada en grupos de 25 personas, mientras que los demás podrán participar en la actividad mensual “Mundos Posibles”.

¿Qué es la Noche de Museos?

La Noche de Museos es un programa cultural de la Ciudad de México que ofrece espectáculos de danza, música, cine, exposiciones y talleres gratuitos para acercar a la ciudadanía al arte y la tradición mexicana. Cada último miércoles del mes, diferentes recintos abren sus puertas al público para celebrar la cultura.

Disfruta la tradición mexicana

El concierto de mariachis permite a los asistentes vivir una experiencia cultural completa, combinando la música tradicional con actividades educativas y artísticas en uno de los espacios más emblemáticos de México. No olvides llegar con anticipación para asegurar tu lugar.

