Día Mundial del Perro Adoptado: Cómo encontrar a tu nuevo compañero de vida

Hoy se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia de la adopción responsable y a ofrecer una segunda oportunidad a los perros sin hogar. Diversas organizaciones y refugios en México abren sus puertas para quienes buscan sumar un nuevo miembro a su familia.

Los especialistas destacan que los perros adoptados suelen adaptarse mejor a la vida familiar cuando reciben atención, amor. / Pixabay

Por qué es importante adoptar y cómo surgió el Día Mundial del Perro Adoptado

Adoptar un perro no solo brinda un hogar a un animal que lo necesita, sino que también contribuye a reducir la sobrepoblación de perros en las calles y refugios. Los especialistas destacan que los perros adoptados suelen adaptarse mejor a la vida familiar cuando reciben atención, amor y educación adecuada, convirtiéndose en compañeros leales y saludables.

El Día Mundial del Perro Adoptado se celebra cada 23 de septiembre y surgió con el objetivo de concienciar a la población sobre la adopción responsable y la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad a los animales abandonados. Esta fecha busca sensibilizar sobre los beneficios de adoptar frente a comprar mascotas y promover el compromiso de cuidar y proteger a los animales.

Dónde adoptar en la Ciudad de México

En la capital existen múltiples opciones para adoptar un perro. Una de las principales es la Agencia de Atención Animal(AGATAN), de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que cuenta con un catálogo de perros de diferentes edades y tamaños disponibles para adopción. Para iniciar el proceso, los interesados pueden visitar su sitio web oficial o llenar el formularioen línea.

También es importante considerar la esterilización, vacunación y una revisión médica inicial. / Pixabay

Otra alternativa es la organización Adopta un Ángel, formada por rescatistas independientes que difunden casos de animales que necesitan un hogar. Sus publicaciones se realizan a través de sus redes sociales, y los interesados deben completar un formulario para conocer a los perros y gatos disponibles para adopción.

Cuidados esenciales al adoptar

Adoptar un perro es un compromiso que requiere responsabilidad y dedicación. fundamental brindarles un hogar seguro, alimentación adecuada, atención veterinaria regular y, sobre todo, cariño y compañía. La adopción responsable también implica educar a los perros y permitirles socializar con otros animales y personas. Como se recuerda en la fecha, "adoptar no es un acto de caridad, es un encuentro de almas".

Además, los especialistas recomiendan planificar la llegada del perro a casa, estableciendo rutinas de alimentación, paseos y juego. También es importante considerar la esterilización, vacunación y una revisión médica inicial para asegurar que el animal se adapte de manera saludable a su nuevo hogar.

Adoptar un perro es un compromiso que requiere responsabilidad y dedicación./ Pixabay