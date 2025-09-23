Cantante B King presumía tener un tío narco: “Es el Robin Hood de muchas personas en Colombia”

El caso de los músicos colombianos desaparecidos y encontrados muertos en México en la última semana podría dar un giro inesperado, ya que B King (Bayron Sánchez), quien fue hallado sin vida junto al DJ Regio Clown (Jorge Herrera), está siendo vinculado al narcotráfico en Colombia, luego de que tiempo atrás declarara públicamente que su tío era Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

Luego de confirmarse el hallazgo de sus cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en Polanco, el caso ha tomado fuerza en Colombia. Algunos medios del país sudamericano recordaron las polémicas declaraciones del cantante Bayron Sánchez, alias B King.

Dj Regio Clown y B King fueron encontrados sin vida y con un narcomensjae/IG: @bkingoficial/@regioclownn

“Fritanga es como un Robin Hood”

Fue en 2022 cuando B King ofreció una entrevista en la que habló sobre el vínculo familiar que mantenía con el narcotraficante Fritanga, a quien calificó como un “Robin Hood” por ayudar a los pobres en su país.

“Camilo Torres es una persona muy importante en mi vida, la cual respeto, admiro muchísimo, lo pienso todos los días, lo tengo en mis oraciones y, bueno, es una persona que es imposible borrar de la vida de uno porque es muy bueno.

“Mi tío es una persona, un amigo que quiero muchísimo. Me ha ayudado en muchas cosas, desde que nací, desde que tengo uso de razón, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, declaró el cantante.

Camilo Torres, alias 'Fritanga' fue uno de los líderes del Clan del Golfo/X

“No tengo ningún tipo de relación con él”

Pese a las afirmaciones del cantante, medios colombianos también entrevistaron en su momento a Camilo Torres, alias ‘Fritanga’, quien negó el parentesco.

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo ningún tipo de relación”, aseguró el narcotraficante.

¿Quién es Camilo Torres, alias ‘Fritanga’?

Camilo Torres Martínez fue miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más temidos del país. Estuvo vinculado al tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa.

En 2012 fue capturado y condenado a 12 años de cárcel en EE.UU. por delitos relacionados con el narcotráfico. En 2019, fue trasladado a Colombia por buena conducta y cooperación con las autoridades.

La Dj colombiana Marcela Retes fue novia de B King/IG: @marcelareyes

Amenazas del “Pablo Escobar de Santander”

Este no es el único vínculo de B King con el narcotráfico. En mayo pasado, el cantante denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, un narco colombiano conocido como el “Pablo Escobar de Santander”.

Las amenazas estarían relacionadas con DJ Marcela Reyes, exnovia de B King, con quien sostuvo una relación sentimental de nueve años.