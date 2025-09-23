VIDEO: Actor de Dawson’s Creek reaparece tras su lucha con el cáncer: así luce hoy James Van Der Beek

La nostalgia noventera se encontró con la fuerza de la resiliencia. James Van Der Beek, recordado por interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, reapareció públicamente luego de que en noviembre de 2024 revelara que padecía cáncer colorrectal en etapa 3.

Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, pero ahora rompió el silencio con un mensaje en video que se proyectó durante una lectura especial del episodio piloto de la serie, organizada para recaudar fondos en beneficio de la fundación F Cancer.

Ya había revelado su enfermedad

Hace un año, Van Der Beek no solo agradeció el apoyo, sino que reflexionó sobre su proceso de recuperación: “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia".

Los actores de la serie se reunieron y recordaron a James Van Der Beek / IG: @backtoyoubobpod

Casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, el actor es padre de seis hijos, quienes han sido su motor durante el tratamiento. En su emotiva aparición reciente, dejó ver que se encuentra en franca mejoría, aunque reconoció lo difícil que fue perderse el evento en vivo.

Lamenta no poder estar con sus compañeros

El pasado 22 de septiembre se realizó una reunión especial de Dawson's Creek en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York. Aunque estaba previsto que James participara en una lectura en vivo del guion, tuvo que cancelarlo de último momento por problemas de salud.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar", dijo Van Der Beek.

"No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", confesó en el clip grabado. También agradeció al público y a la producción por mantener viva la memoria de una de las series más icónicas de los años 90.

El actor lució mucho más delgado que hace un año / IG: @backtoyoubobpod

“Gracias por venir”

Con palabras sinceras, el actor se despidió de sus seguidores con cariño: "Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes", expresó conmovido.

Finalmente, bromeó sobre su ausencia en Broadway: "Y, obviamente, en Dawson's Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro", dijo, haciendo referencia a Lin-Manuel Miranda, quien ocupó su lugar.

La aparición de James, aunque a distancia, sirvió para cerrar un círculo emocional entre el actor, sus fans y su icónico personaje, marcando no solo un reencuentro con el pasado, sino también un nuevo comienzo tras la batalla contra el cáncer.