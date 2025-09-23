Feministas se movilizan en CDMX el 28S para exigir aborto legal en todo México

Diversos colectivos feministas han convocado a una marcha el próximo domingo 28 de septiembre en la Ciudad de México para conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. La protesta busca presionar a las autoridades para avanzar en la despenalización del aborto en estados donde aún no se ha legislado al respecto.

La marcha del 28S busca visibilizar la necesidad de garantizar derechos reproductivos y el acceso al aborto legal. / AP

Ruta y horarios de la marcha en CDMX

La concentración principal se llevará a cabo a las 13:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez. A las 14:00 horas, los contingentes iniciarán su recorrido hacia el Zócalo capitalino, donde se espera un acto final con mensajes de las organizaciones convocantes.

Adicionalmente, la colectiva Medusas Amarillas ha organizado un contingente que partirá desde la estación Metro Taxqueña a las 10:30 horas, sumándose a la marcha central en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Importancia de la marcha y origen del 28S

La marcha del 28S busca visibilizar la necesidad de garantizar derechos reproductivos y el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres. La fecha del 28 de septiembre se estableció como Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, con el objetivo de recordar la lucha histórica por la autonomía reproductiva y promover cambios legislativos que protejan la salud y los derechos de las mujeres.

Los colectivos convocantes también enfatizan la importancia de la educación sexual integral y el acceso a información confiable para prevenir embarazos no deseados, así como la eliminación de estigmas que enfrentan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo de manera legal. De esta manera, buscan crear conciencia sobre la responsabilidad social y la protección de los derechos reproductivos en México.





