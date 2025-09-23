Exesposa de B King, cantante colombiano asesinado en CDMX, denuncia amenazas de muerte

La tragedia en torno a la muerte del DJ colombiano B King (Bayron Sánchez Salazar) y su colega DJ Regio Clown en el Estado de México ha tomado un giro inesperado. Ahora, su exesposa, la también DJ y modelo Marcela Reyes, se encuentra bajo el ojo público no solo por su relación con el artista, sino por las amenazas que ha recibido tras el crimen.

B King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre, luego de viajar a Ciudad de México para una presentación. Su hermana fue la primera en dar la alerta a través de redes sociales, lo que provocó la atención de las autoridades mexicanas… y del mismísimo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió ayuda directa a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El 22 de septiembre, la Fiscalía capitalina confirmó que los cuerpos encontrados en Cocotitlán, Estado de México, el 17 de septiembre, correspondían a B King y DJ Regio Clown.

Marcela Reyes es una Dj colombiana a quien apuntan como la responsable / IG: @marcelareyes

Las miradas apuntan a Marcela Reyes

Con la noticia del asesinato, el nombre de Marcela Reyes —expareja de B King y madre de su hijo— comenzó a ganar protagonismo, ya que, según diversos medios, existía una denuncia previa de B King contra ella por amenazas y acoso.

“Bayron advirtió que si algo le pasaba, la señalaba a ella como la principal culpable”, citó el medio Infobae, con base en información revelada por medios colombianos.

B King tuvo un hijo con Marcela Reyes / IG: @bkingoficial

“Me pongo a disposición de las autoridades”: Marcela Reyes

Frente a los señalamientos, Reyes reaccionó en sus redes sociales cuando todavía no se confirmaban los decesos. “Me pongo a disposición de las autoridades para ser investigada”, expresó. Sin embargo, el tema escaló. Su equipo legal emitió un comunicado en el que denuncian que tanto ella como su hijo de 7 años han recibido amenazas de muerte.

“Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y en contra de su hijo de 7 años”, se lee en el documento, donde también se solicita protección oficial: “Medidas inmediatas para garantizar la seguridad de ella y su hijo, quien es un menor de edad”.

Así fue como Marcela reaccionó a la muerte de su expareja / IG: @marcelareyes

“Estoy devastada”: el adiós de Marcela

Tras confirmarse la muerte de B King, Marcela compartió un mensaje de despedida: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, la Dj colombiana se dijo devasta por lo que vivió su exmarido, pues lamenta lo sucedido y solamente se queda con el grato recuerdo de la relación que mantuvieron por siete años.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y sólo encuentro refugio y consuelo en Dios", finalizó.