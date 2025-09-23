¡Increíble! Bebé nace sosteniendo el DIU que debía evitar su embarazo

Un caso médico insólito sorprendió a profesionales de la salud y a usuarios en redes sociales: en Brasil, un recién nacido llegó al mundo sosteniendo en su mano el dispositivo intrauterino (DIU) que debía impedir su concepción. El hecho rápidamente se volvió viral y abrió debate sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos.

El hecho rápidamente se volvió viral. / RS

El parto que desafió a la medicina

El nacimiento ocurrió en el Hospital Sagrado Coração de Jesus, en Nerópolis. Durante la labor de parto, los médicos notaron que el pequeño Matheus Gabriel sostenía en su mano el DIU que había sido colocado a su madre hacía aproximadamente dos años.

El obstetra que atendió el parto señaló: “Después del parto pensé que una foto de él sosteniendo el DIU sería interesante”. La imagen rápidamente comenzó a circular en medios y plataformas digitales, causando sorpresa en la comunidad médica y en el público en general.

El nacimiento ocurrió en el Hospital Sagrado Coração de Jesus, en Nerópolis. / RS

¿Por qué pudo fallar el dispositivo?

Aunque el DIU es considerado uno de los métodos anticonceptivos más seguros, con una efectividad superior al 99 %, especialistas explican que pueden ocurrir excepciones. Entre las razones más comunes de fallo se encuentran el desplazamiento del dispositivo, la expulsión parcial o la pérdida de su efectividad con el tiempo.

Los expertos subrayan que estos casos refuerzan la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas, con el fin de confirmar que el dispositivo se mantiene en la posición correcta y que cumple su función anticonceptiva de manera adecuada.

Este episodio, más allá de lo curioso, se ha convertido en un recordatorio de que ningún método ofrece una garantía absoluta, y de que el acompañamiento médico es clave en la salud reproductiva.

Entre las razones más comunes de fallo se encuentran el desplazamiento del dispositivo. / Pixabay