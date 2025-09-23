¿AMLO líder del Cártel de Macuspana? Esto revela el PRI

Alejandro ‘Alito’ Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, denunció formalmente al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, ante autoridades de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En conferencia de prensa desde el Senado, el priista aseguró haber entregado pruebas ante la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense.

“Que se investigue al cínico y corrupto narcosenador Adán Augusto López Hernández, después de meses de estar trabajando, de tener reuniones a nivel nacional e internacional, hemos presentado datos, información, denuncia clara, ante las agencias de Estados Unidos”, afirmó Moreno.

También mostró acuses de recibido y correos enviados a las agencias de seguridad estadounidenses, asegurando que ya hay documentación en poder de las autoridades.

Alito Moreno empezó por incriminar a Adán Augusto / X: @alitomorenoc

¿Liga a red de huachicol a “Cártel de Macuspana”?

‘Alito’ fue más allá al señalar que Adán Augusto también fue responsable del nombramiento de dos altos mandos de la Marina, vinculados a una red de huachicol fiscal: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Según Moreno, estos nombramientos ocurrieron cuando López Hernández era secretario de Gobernación, por instrucción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, presentó lo que llamó el “Cártel de Macuspana”, al que acusa de incubar criminales y terroristas. Dijo que el grupo lo encabeza el propio López Obrador, e incluye a personajes como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Rafael Ojeda, exsecretario de Marina.

“Lo que queremos evidenciar es que toda esta información que hay, que es pública, de los señalamientos de las imputaciones a través de los medios de comunicación, de agencias de investigación, presentamos… que se investigue al cínico, corrupto y narco senador de Adán Augusto López Hernández”, remató.

El PRI mostró las supuestas pruebas que mandó a los Estados Unidos / X: @alitomorenoc

Acusaciones graves

Los señalamientos ocurren tras la revelación de reportes de inteligencia filtrados por Guacamaya, en los que aparece Hernán 'N', exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto. Hernán es señalado como presunto líder de La Barredora, grupo criminal con presencia en el sureste mexicano.

Moreno remató: “El Cártel de Macuspana es una operación sistemática desde el Estado Mexicano iniciado en el 2018 para desmantelar la seguridad del Estado Mexicano, capturar el Poder Judicial y luego generar la mayor impunidad en este país”.

Adán Augusto López fue acusado ante la DEA y FBI, dice Alito / Redes Sociales