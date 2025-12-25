Denver Broncos vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 17

COMIENZA EL JUEGO:

1Q - 15:00 - DENVER 0-0 KANSAS CITY | ¡Arranca el juego en Arrowhead! Denver tiene la primera ofensiva de la noche.

1Q - 07:00 - DENVER 3-0 KANSAS CITY | ¡GOL DE CAMPO! Denver consigue solamente tres puntos tras una larga primera serie ofensiva.

2Q - 12:49 - DENVER 3-7 KANSAS CITY | ¡TOUCHDOWN! Chris Oladokun lanza su primer pase de TD en la NFL y pone en ventaja a los Chiefs.

First NFL passing TD 🤝 first NFL receiving TD@1Chrisoladokun0 x @BrashardS pic.twitter.com/K9RLxhh4vZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 26, 2025

2Q - 00:11 - DENVER 6-7 KANSAS CITY | ¡GOL DE CAMPO! De nueva cuenta la ofensiva de Broncos se queda a la orilla de la anotación y suma otros tres puntos para reducir la desventaja a solo un punto antes del descanso.

2Q - 00:00 - DENVER 6-7 KANSAS CITY | ¡MEDIO TIEMPO! Ante todos los pronósticos, Kansas City se va con la ventaja al descanso en Arrowhead.

3Q - 15:00 - DENVER 6-7 KANSAS CITY | ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Chiefs a la ofensiva busca aumentar la ventaja.

3Q - 11:50 - DENVER 6-10 KANSAS CITY | ¡GOL DE CAMPO! Harrison Butker conecta gol de campo de 53 yardas para aumentar la ventaja.

3Q - 01:50 - DENVER 13-10 KANSAS CITY | ¡TOUCHDOWN! Bo Nix la hace personal y llega a la zona de anotación para darle la vuelta al marcador.

4Q - 08:03 - DENVER 13-13 KANSAS CITY | ¡GOL DE CAMPO! Butker conecta gol de campo de 47 yardas para empatar el marcador en la recta final del juego.

4Q - 01:50 - DENVER 20-13 KANSAS CITY | ¡TOUCHDOWN! Bo Nix lanza pase de anotación con RJ Harey para tomar ventaja y dejar prácticamente en la lona a los Chiefs.

4Q - 00:00 - DENVER 20-13 KANSAS CITY | ¡FIN DEL JUEGO! Denver consigue una victoria en Arrowhead por primera ocasión desde el 2015.

FIN DE LA NAVIDAD EN LA NFL

Kansas City recibe a Denver Broncos en lo que será el último juego de la NFL en la jornada de Navidad de 2025.

Kansas City con el 3er QB

Ante las graves lesiones de Patrick Mahomes y Gardner Minshew, Chiefs enfrentará este duelo divisional con Chris Oladokun en los controles, el tercer mariscal de campo de la franquicia.

La triple jornada de Navidad cierra con un enfrentamiento de la AFC Oeste que hace apenas unos meses parecía el duelo del año, pero que hoy muestra realidades opuestas. Los Denver Broncos viajan a Arrowhead Stadium para enfrentar a unos Kansas City Chiefs que atraviesan su peor racha en la era moderna del equipo.

Los Broncos (12-3) son los grandes favoritos para llevarse la victoria y asegurar su posición en la cima de la división. A pesar de haber perdido su racha de victorias la semana pasada ante los Jaguars (20-34), Denver cuenta con una de las mejores defensas de la NFL, permitiendo solo 19.7 puntos por partido. Además, lideran la liga con la impresionante cifra de 63 capturas de mariscal de campo.

Por el lado de los Kansas City (6-9), la temporada se ha convertido en una pesadilla. Con Patrick Mahomes fuera por el resto del año debido a una lesión, el equipo ha hilado cuatro derrotas consecutivas y ha quedado eliminado oficialmente de los playoffs por primera vez en años.

El quarterback Chris Oladokun será el encargado de dirigir la ofensiva, tras un debut complicado la semana pasada donde solo lanzó para 111 yardas.

Bo Nix ha sido la revelación para Denver, acumulando 3,608 yardas y 24 touchdowns en lo que va de la campaña. Nix buscará repetir su gran actuación del primer enfrentamiento entre ambos equipos, donde lanzó para casi 300 yardas.

Su objetivo principal será aprovechar una defensiva de los Chiefs que, aunque es la cuarta mejor en puntos permitidos, se ve desgastada por la falta de apoyo de su propia ofensiva.