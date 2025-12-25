Christian Nodal y Ángela Aguilar: el gesto navideño que causó polémica en redes sociales

Christian Nodal y Ángela Aguilar se sumaron a una tradición navideña familiar durante esta temporada decembrina, pero su gesto —aunque destinado a llevar alegría a niños y comunidades— se volvió objeto de polémica en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las intenciones detrás de la acción.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en Instagram. / @angela_aguilar_

¿Qué repartió la familia Aguilar en Navidad?

El 24 de diciembre, Nodal y Ángela Aguilar se unieron a la familia Aguilar en Zacatecas para entregar juguetes a niñas y niños del municipio de Tayahua como parte de una tradición navideña familiar. Las imágenes y videos del reparto de regalos compartidos en plataformas digitales mostraron a la pareja y a otros miembros de la familia interactuando con las comunidades locales, lo que para muchos fue visto como un gesto de apoyo y solidaridad.

Pepe Aguilar en la camioneta que iba repartiendo los juguetes. / X:@raulgtzoficial

Sin embargo, no todos lo interpretaron de forma positiva. Algunos internautas cuestionaron las motivaciones de Nodal y Ángela, sugiriendo que su participación podría estar más relacionada con una estrategia para mejorar su imagen pública o incluso despejar rumores sobre su relación que con una intención genuina de ayuda.

Ángela Aguilar repartiendo juguetes a niños y niñas. / X: @raulgtzoficial

Opiniones divididas en redes

En redes sociales la acción benéfica provocó reacciones encontradas:

Algunos usuarios elogiaron el gesto , destacando que llevar juguetes a niños necesitados es un acto loable y una manera de compartir alegría durante la Navidad.

Otros criticaron a la pareja, diciendo que podría tratarse de un intento de limpiar su reputación o de reforzar su imagen ante la opinión pública después de meses de controversias mediáticas.

La discusión se intensificó entre comentarios sobre las motivaciones y la percepción de la pareja en general, más allá del gesto particular.

"Todo lo que hacen por querer caer bien.", "Bueno aunque sea para limpiar su imagen publica pero que bueno que hicieron algo bonito", "Esto es lo que la gente debería de ver y no estarlos criticando por todo, ellos siempre lo han hecho", "Les urge ganarse el cariño de la gente", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Nodal en la camioneta en la que iban repartiendo juguetes. / X: raulgtzoficial

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en el centro de diversas conversaciones públicas desde que confirmaron su romance y posteriormente se casaron, con momentos que han generado debate entre fans y críticos. En diversas ocasiones, la pareja ha reaccionado a comentarios en redes, lo que ha mantenido su vida personal y profesional bajo constante escrutinio.