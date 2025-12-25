PlayStation lanza promociones navideñas: juegos con hasta 72 % de descuento

Si tu aguinaldo ya está sudando frío y no sabes en qué gastarlo (además de las caguamas), PlayStation te la pone fácil. Como parte de su Promoción de Vacaciones, la tienda digital lanzó una bomba de ofertas que durará hasta el 8 de enero de 2026.

¿La cereza del pastel? Hay verdaderos juegazos que puedes llevarte por menos de lo que cuesta un combo en el cine. Aquí te dejamos 7 títulos brutales que puedes conseguir a precio de risa para cerrar el 2025 como se debe: pegado a la consola.

Las Promociones de Vacaciones estarán por dos semanas / Especial

Battlefield 6 – $878.51 pesos

El shooter moderno que revive el caos de la guerra con una campaña de película y un multijugador de locura. Regresa Battlefield Portal, con modos clásicos y destrucción por todos lados. Si te gusta gritar “¡lo vi primero!”, este es para ti.

Los mejores gráficos los podrás encontrar en este título / Especial

Clair Obscur: Expedition 33 – $717.12 pesos

El RPG por turnos que rompió récord en los Game Awards 2025. Gráficos que parecen sacados de una galería de arte y una historia que te va a volar la cabeza. Tiene 20 % de descuento, porque hasta los mejores tienen vacaciones.

Red Dead Redemption II – $268.81 pesos

Arthur Morgan te espera con su caballo, su whisky barato y su drama del Viejo Oeste. Uno de los mejores sandbox de la historia por menos de 300 varos. Rockstar, te amamos.

Los juegos de batallas tienen precios accesibles / Especial

Gears of War Reloaded – $358.47 pesos

¿Gears en PlayStation? Sí, leíste bien. El clásico de los madrazos en tercera persona ahora está en la consola de Sony. Explosiones, monstruos y Dom llorando... Todo eso y más, ahora con descuento.

It Takes Two – $143.28 pesos

¿Terapia de pareja? Mejor jueguen esto. El GOTY de 2021 es un juego cooperativo para reír, llorar y decir “¡no empujes tanto!”. A menos de 150 pesitos. No hay pretextos.

El videojuego recién salido ya tiene un buen precio / Especial

Hollow Knight: Silksong – $286.74 pesos

El metroidvania más esperado del año ya tiene rebaja. Plataformas, jefes locos y arte que parece hecho por monjes tibetanos con mucho tiempo libre. Si te gusta sufrir bonito, esta es tu compra.

Uno de los mejores títulos ahora tiene un descuentazo / Especial

God of War Ragnarök – $351.30 pesos

Kratos y su bendición cierran la saga nórdica con todo. Tiene un 72 % de descuento, lo que es básicamente regalarlo. Prepárate para gritar “¡BOY!” mientras avientas hachas como loco.