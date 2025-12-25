Detroit Lions vs Minnesota Vikings EN VIVO NFL Semana 17

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO AQUÍ

4Q Lions 10-23 Vikings | Con un gol de campo, Vikings pone punto final al partido

4Q Lions 10-20 Vikings | ¡FUMBLEEEE! Goff pierde su quinto balón tras un mal centro

4Q Lions 10-20 Vikings | ¡TOUCHDOWN VIKINGS! Minnesota se aleja a 10 puntos con una anotación de Addison

4Q Lions 10-13 Vikings | Lions recortan distancias con un gol de campo

FINAL DEL TERCER CUARTO

3Q Lions 7-13 Vikings | ¡OTRO MÁS! Goff pierde el balón y lo recuperan los Vikings, ya son cinco en el partido

3Q Lions 7-13 Vikings | La defensa hace su trabajo y mantiene el partido a una posesión

3Q Lions 7-10 Vikings | ¡INTERCEPTADO! Jared Goff entrega su tercer balón del partido

3Q Lions 7-10 Vikings | Vikings recuperan la ventaja para con un gol de campo

3Q Lions 7-7 Vikings | ¡INTERCEPTADO! Lions entregan su tercer balón del partido

3Q Lions 7-7 Vikings | ¡Arranca la segunda parte!

MEDIO TIEMPO

2Q Lions 7-7 Vikings | ¡TOUCHDOWN LIONS! Goff conecta con TeSLaa en cuarta para empatar el juego

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

2Q Lions 0-7 Vikings | Los Lions ya tocan la puerta con miras a empatar el juego

2Q Lions 0-7 Vikings | ¡FUMBLEEE! Los Lions vuelven a perder el balón

FIN DEL PRIMER CUARTO

1Q Lions 0-7 Vikings | ¡TOUCHDOWN VIKINGS! Aaron Jones pone la primera anotación del partido

1Q Lions 0-0 Vikings | ¡FUMBLEEE! Goff pierde el balón y lo recuperan los Vikingos

1Q Lions 0-0 Vikings | Tras tres series ofensivas, el partido sigue sin puntos

1Q Lions 0-0 Vikings | Minnesota viene a la ofensiva

1Q Lions 0-0 Vikings | El balón está en el aire y... ¡Arranca el partido!

Minnesota ya está eliminado, Lions tiene 6% de probabilidades de llegar a la postemporada

Dallas ya consiguió la primea victoria del día

Todo listo para el segundo partido de Navidad

El segundo plato de la jornada navideña presenta un choque divisional crucial en el U.S. Bank Stadium, donde los Detroit Lions se enfrentarán a los Minnesota Vikings.

Con ambos equipos luchando en el medio de la tabla de la NFC Norte, este partido de la Semana 17 definirá quién mantiene vivas sus esperanzas de una mejor siembra o un posible milagro de postemporada en la Conferencia Nacional.

Los Lions (8-7) llegan a Minnesota tras un tropiezo inesperado ante los Pittsburgh Steelers (24-29). A pesar de la derrota, Detroit se mantiene como la segunda mejor ofensiva de la liga en puntos anotados (30.1 por juego), gracias a un ataque equilibrado liderado por Jared Goff. Sin embargo, su defensa secundaria sigue siendo una preocupación, permitiendo más de 232 yardas por aire por encuentro.

Los Vikings (7-8), bajo la tutela de Kevin O'Connell, vienen de una victoria moralmente importante ante los New York Giants (16-13). Aunque su récord es negativo, el equipo ha demostrado resiliencia.

No obstante, han recibido una noticia devastadora para esta semana: el quarterback J.J. McCarthy causará baja debido a una fractura en su mano de lanzar, dejando la responsabilidad en el novato Max Brosmer.

Brosmer, quien ya tuvo que entrar de relevo la semana pasada, hará su primer inicio en casa en el escenario más grande posible. Para ayudarlo, Minnesota ha activado al corredor Ty Chandler de la lista de lesionados, buscando quitarle presión al juego aéreo ante una defensiva de los Lions que cuenta con el temible Aidan Hutchinson (11.5 capturas en la temporada).