VIDEO: Wendy Guevara se desmaya en vivo tras cirugía estética: “Siento que me voy a caer toda”

Wendy Guevara, una de las influencers más queridas y populares del país, volvió a causar revuelo en redes sociales. Esta vez no fue por su carisma, sus ocurrencias o alguna anécdota viral, sino por un momento angustiante que vivió en plena transmisión en vivo, donde se desvaneció frente a sus seguidores.

La famosa, que recientemente se sometió a una remodelación costal —procedimiento estético en el que se “fracturan las costillas” para reducir la cintura—, reveló que su salud se ha visto afectada gravemente tras dicha operación.

Wendy Guevara se puso mal en plena transmisión en vivo / Redes Sociales

“Agárrame de acá, siento que me voy a caer toda. Es por las costillas, siento como si no tuviera fuerzas”, expresó visiblemente afectada mientras pedía apoyo.

Un estornudo la puso mal

El incidente se produjo luego de que estornudara, lo que le provocó una crisis que la dejó sin energía. La influencer confesó que, desde que pasó por quirófano, ha experimentado problemas severos de presión arterial, al punto de que su tensión llegó a niveles peligrosos.

Después de un estornudo se empezó a poner mal / Redes Sociales

“Después de esta cirugía se me subió la presión a 250/240. Me tuvieron que dar pastillas como a los hipertensos y luego me diagnosticaron”, explicó.

¿Qué es la remodelación costal?

El procedimiento que eligió Wendy no es poca cosa. Se trata de una técnica altamente invasiva y controversial, en la que se fracturan costillas para moldear la figura, y que va acompañada de lipotransferencia para dar volumen a glúteos y piernas.

Sus amigas la empezaron a auxiliar tras sentirse mal / Redes Sociales

Aunque muchas celebridades recurren a este tipo de cirugía por sus resultados, expertos en salud han advertido de los riesgos: desde problemas respiratorios hasta secuelas musculares, óseas y cardiovasculares.

Wendy, quien saltó a la fama con Las Perdidas y consolidó su lugar en el entretenimiento tras ganar La Casa de los Famosos México, no ha parado de trabajar, pero su salud está lanzando señales claras de alerta.

Tras unos minutos de dolor, logró reponerse / Redes Sociales

Aunque la influencer ha mostrado entusiasmo por los resultados físicos, lo cierto es que su cuerpo está pagando las consecuencias.