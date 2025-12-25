Dallas Cowboys vs Washington Commanders EN VIVO NFL Semana 17

MARCADOR FINAL: DALLAS COWBOYS 30-23 WASHINGTON COMMANDERS

Dallas con su séptimo triunfo de la campaña | AP

DAL 30-23 WAS | Con un último primero y diez, Dallas se lleva la victoria en el duelo 33 en la historia de Navidad.

Con un último primero y diez, Dallas se lleva la victoria en el duelo 33 en la historia de Navidad. DAL 30-23 WAS | Se le termina el tiempo a los Commanders.

Se le termina el tiempo a los Commanders. DAL 30-20 WAS | Intento de gol de campo bien ejecutado por parte de Moody; diferencia de una sola posesión.

Intento de gol de campo bien ejecutado por parte de Moody; diferencia de una sola posesión. DAL 30-20 WAS | Johnson obtiene buenos avances, pero el tiempo sigue su curso, aunque aún tienen la pausa de los dosminutos y sus tres tiempos fuera.

Johnson obtiene buenos avances, pero el tiempo sigue su curso, aunque aún tienen la pausa de los dosminutos y sus tres tiempos fuera. DAL 27-20 WAS | Aubrey acierta la patada; otra vez diferencia de diez.

Aubrey acierta la patada; otra vez diferencia de diez. DAL 27-20 WAS | Preparan una vez más a Aubrey para tratar de cerrar el partido. Diferencia de dos posesiones | AP

DAL 27-20 WAS | Sexta captura para Dak.

Sexta captura para Dak. DAL 27-20 WAS | Dak Prescott vuelve a comandar una serie ofensiva bastante efectiva.

Dak Prescott vuelve a comandar una serie ofensiva bastante efectiva. DAL 27-20 WAS | No decidieron hacerlo y el despeje es para Cowboys.

No decidieron hacerlo y el despeje es para Cowboys. DAL 27-20 WAS | Los Commanders son detenidos en dos ocasiones a una sola yarda; parece que se la jugarán en cuarta.

Los Commanders son detenidos en dos ocasiones a una sola yarda; parece que se la jugarán en cuarta. DAL 27-20 WAS | Intento de gol de campo de Brandon Aubrey de 58 yardas completamente errado; seguimos con siete de diferencia.

ÚLTIMO CUARTO

Dak Prescott ha sido capturado cinco veces | AP

DAL 27-20 WAS | Finaliza el penúltimo cuarto.

Finaliza el penúltimo cuarto. DAL 27-17 WAS | Washington llega a la cuarta oportunidad, piden un castigo y no lo otorgan; vendrá patada de Jake Moody que por poco falla, pero es buena al fin.

Washington llega a la cuarta oportunidad, piden un castigo y no lo otorgan; vendrá patada de Jake Moody que por poco falla, pero es buena al fin. DAL 27-17 WAS | Buena serie ofensiva de Josh Johnson y compañía; 1&Goal para Commanders.

Buena serie ofensiva de Josh Johnson y compañía; 1&Goal para Commanders. DAL 24-17 WAS | Cuarta oportunidad, viene Brandon Aubrey para conectar tres puntos más; diferencia de 10 puntos.

Cuarta oportunidad, viene Brandon Aubrey para conectar tres puntos más; diferencia de 10 puntos. DAL 24-17 WAS | Pase largo de Dak para Lamb, pero no puede haber conexión.

El juego se pone a una sola posesión | AP

DAL 24-17 WAS | Quinta captura para Dak Prescott, pero vuela un pañuelo; el castigo es en contra de Commanders; primer down para Vaqueros.

Quinta captura para Dak Prescott, pero vuela un pañuelo; el castigo es en contra de Commanders; primer down para Vaqueros. DAL 24-17 WAS | Dak casi es interceptado.

Dak casi es interceptado. DAL 24-17 WAS | Prescott encuentra de buena manera a Ceedee Lamb, primera oportunidad para Dallas.

Prescott encuentra de buena manera a Ceedee Lamb, primera oportunidad para Dallas. DAL 24-17 WAS | Cuarta captura para Dak Prescott.

Cuarta captura para Dak Prescott. DAL 24-17 WAS | Gorge Pickens sigue ganando yardas para la visita.

Croskey-Meritt ha sido de los mejores en el campo | AP

DAL 24-10 WAS | ¡TOUCHDOWN DE WASHINGTON! Segunda anotación de Jacory Croskey-Meritt en una extraordinaria escapada de 72 yardas.

DAL 24-10 WAS | Demasiados castigos en la serie ofensiva de Dallas.

Demasiados castigos en la serie ofensiva de Dallas. DAL 24-10 WAS | Pickens había conseguido un buen avance, pero voló un pañuelo, se quedan en tercera oportunidad.

Pickens había conseguido un buen avance, pero voló un pañuelo, se quedan en tercera oportunidad. DAL 24-10 WAS | Newton vuelve a capturar a Prescott; tercer down.

Newton vuelve a capturar a Prescott; tercer down. DAL 24-10 WAS | Commanders le deja el balón a Prescott y compañía.

Tres capturas sobre Dak | AP

DAL 24-10 WAS | Jake Ferguson se queda fuera del partido.

TERCER CUARTO

MEDIO TIEMPO | DALLAS COWBOYS 24-10 WASHINGTON COMMANDERS

DAL 24-10 WAS | Washington se queda a cuatro segundos de que termine la primera parte tras azotar el ovoide.

Washington se queda a cuatro segundos de que termine la primera parte tras azotar el ovoide. DAL 21-10 WAS | Vendrá Brandon Aubrey para sumar de tres; la patada es buena. Commanders no se ha quedado sin sumar | AP

DAL 21-10 WAS | Dak Prescott es capturado con 18 segundos restantes en el reloj.

Dak Prescott es capturado con 18 segundos restantes en el reloj. DAL 21-10 WAS | Si Dallas quiere, se puede llevar una ventaja aún mayor al medio tiempo.

Si Dallas quiere, se puede llevar una ventaja aún mayor al medio tiempo. DAL 21-10 WAS | Pausa de los dos minutos.

Pausa de los dos minutos. DAL 21-10 WAS | Otra gran jugada de Prescott escapando de la bolsa de protección.

Otra gran jugada de Prescott escapando de la bolsa de protección. DAL 21-3 WAS | ¡TOUCHDOWN DE COMMANDERS! Jacory Croskey-Meritt logra un gran acarreo; puntos para los locales.

Dak sigue on fire | AP

DAL 21-3 WAS | Washington sigue consumiendo el reloj.

Washington sigue consumiendo el reloj. DAL 21-3 WAS | Nueva escapada de Deebo Samuel; Washington se acerca a zona importante.

Nueva escapada de Deebo Samuel; Washington se acerca a zona importante. DAL 14-3 WAS | Nuevo bombazo de Dak Prescott para Turpin, ¡TOUCHDOWN DE DALLAS! En todas las series ofensivas han sacado siete puntos.

DAL 14-3 WAS | Nueva serie ofensiva para Dallas.

Nueva serie ofensiva para Dallas. DAL 14-3 WAS | Commanders no puede sacar puntos; en la patada de despeje dejan 'encerrados' a los Cowboys.

Buen juego de Dak Prescott | AP

DAL 14-3 WAS | Josh Johnson cerca de ser interceptado.

Josh Johnson cerca de ser interceptado. DAL 7-3 WAS | Jugada por tierra, ¡TOUCHDOWN DE DALLAS! Javonte Williams acarrea en una buena serie ofensiva; el extra es bueno.

DAL 7-3 WAS | Una vez más vuelven a arriesgarse en cuarto down; Cowboys tiene 1&Goal.

Una vez más vuelven a arriesgarse en cuarto down; Cowboys tiene 1&Goal. DAL 7-3 WAS | Vaqueros vuelve a jugársela en cuarta; 1&10 en conexión con Tolbert.

Vaqueros vuelve a jugársela en cuarta; 1&10 en conexión con Tolbert. DAL 7-3 WAS | Pase largo una vez más de Prescott; Tolbert por poco consigue la segunda anotación de Dallas; cuarta oportunidad.

Josh Johnson encargado del ataque | AP

SEGUNDO CUARTO

DAL 7-3 WAS | Termina el primer cuarto.

Termina el primer cuarto. DAL 7-3 WAS | Dallas se la vuelve a jugar en cuarta encontrándose en medio campo; Dak encuentra de buena manera a George Pickens.

Dallas se la vuelve a jugar en cuarta encontrándose en medio campo; Dak encuentra de buena manera a George Pickens. DAL 7-3 WAS | Dak Prescott es capturado por Newton; 2&18.

Dak Prescott es capturado por Newton; 2&18. DAL 7-3 WAS | Serie ofensiva más pausada debido a un par de castigos, uno por lado.

Recepción de Ferguson en los primeros puntos del día | AP

DAL 7-0 WAS | A pesar de la gran jugada; posteriormente Johnson es capturado y Commanders se debe conformar con un gol de campo.

A pesar de la gran jugada; posteriormente Johnson es capturado y Commanders se debe conformar con un gol de campo. DAL 7-0 WAS | Gran jugada de escape por parte de Deebo Samuel para llegar a 1&Goal.

Gran jugada de escape por parte de Deebo Samuel para llegar a 1&Goal. DAL 7-0 WAS | Viene la primera ofensiva de Washington a cargo de Josh Johnson.

Viene la primera ofensiva de Washington a cargo de Josh Johnson. DAL 0-0 WAS | ¡TOUCHDOWN DE DALLAS! Impresionante primera serie ofensiva; Jake Ferguson hace una increíble recepción a pase de Dak; el extra es bueno.

DAL 0-0 WAS | Dallas llega a 1&Goal consumiendo cinco minutos del reloj.

Dak Prescott encabezó la primera ofensiva | AP

DAL 0-0 WAS | Bombazo de Prescott buscando a Cedee Lamb, pero no se concreta.

Bombazo de Prescott buscando a Cedee Lamb, pero no se concreta. DAL 0-0 WAS | Cowboys se queda a una yarda en par de ocasiones consecutivas; se la juegan en cuarta y consiguen primera oportunidad por tierra.

Cowboys se queda a una yarda en par de ocasiones consecutivas; se la juegan en cuarta y consiguen primera oportunidad por tierra. DAL 0-0 WAS | Primer down automático para Dallas.

Primer down automático para Dallas. DAL 0-0 WAS | En tercera oportunidad, vuela el primer pañuelo del juego.

En tercera oportunidad, vuela el primer pañuelo del juego. DAL 0-0 WAS | Dak Prescott inicia en los controles con juego terrestre.

PRIMER CUARTO

Patada de inicio por parte de Moody

Promocional especial de Navidad

Se entona el himno nacional de Estados Unidos

La Semana 17 de la NFL arranca con un sabor especial este jueves 25 de diciembre, cuando los Dallas Cowboys visiten a los Washington Commanders en el Northwest Stadium.

A pesar de que ambos equipos llegan a este compromiso ya eliminados de la contienda por los playoffs, la rivalidad histórica y la necesidad de cerrar dignamente la temporada 2025 prometen un duelo de alta intensidad en la cartelera de mediodía.

Los Cowboys (6-8-1) llegan a Maryland tras una dura derrota en la Semana 16 ante los Chargers (17-34). El equipo de Dallas ha sido una de las mayores decepciones del año, pues aunque cuentan con la ofensiva número uno en yardas aéreas, su defensa ha sido su "talón de Aquiles", permitiendo un promedio de 30.3 puntos por juego.

Por su parte, los Washington Commanders (4-11) atraviesan una crisis profunda tras haber perdido nueve de sus últimos diez encuentros. Su derrota más reciente ante los Eagles (18-29) confirmó su posición en el sótano de la NFC Este.

El equipo de la capital llega sumamente mermado por las lesiones, especialmente en la posición de mariscal de campo, lo que complica su panorama para este cierre de año. Con Jayden Daniels fuera y Marcus Mariota lidiando con lesiones en la mano y el cuádriceps, el veterano de 39 años, Josh Johnson, recibirá la oportunidad de iniciar.

En el lado de Dallas, Dak Prescott sigue acumulando estadísticas impresionantes, habiendo asegurado ya su cuarta temporada de 4,000 yardas, igualando el récord de la franquicia de Tony Romo. Con armas como George Pickens (cerca de las 1,500 yardas) y CeeDee Lamb, la ofensiva de los Cowboys debería tener un día de campo ante una defensa de Washington que es de las más endebles de la liga.