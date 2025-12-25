VIDEO: Hermano de Ha*Ash sufre fuerte accidente y queda grabado

Lo que parecía ser un momento familiar lleno de espíritu navideño terminó en susto. Steven, hermano de Hannah y Ashley, integrantes del dúo Ha*Ash, sufrió un accidente mientras decoraba su casa para Navidad. El incidente ocurrió cuando colocaba adornos en el techo, perdió el equilibrio y terminó en el hospital.

Las propias cantantes compartieron el momento en redes sociales. En el video, que se volvió viral, se observa cómo Steven intenta subir por una escalera inclinada, que de pronto resbala. La caída fue fuerte y derivó en lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Ha*Ash publicó el accidente de su hermano mientras decoraba su casa / FB: @haashoficial

“Ahora Hannah y yo vamos a tener que ser sus enfermeras”, comentó Ashley en un video donde se les ve al pendiente de su hermano, mostrando los medicamentos recetados y explicando su estado.

Así fue el accidente

De acuerdo con lo relatado, Steven aprovechó la mañana para colocar decoraciones en el techo de la casa. La escalera no tenía el soporte adecuado y, al llegar a la parte más alta, se venció. La escena fue captada por una cámara de seguridad.

La cantante se burló de la caída y ahora es su enfermera / FB: @haashoficial

El golpe fue directo y severo, aunque, por fortuna, no puso en peligro su vida. En clips posteriores, se puede ver al joven en cama, con una férula en el brazo y bajo tratamiento médico, siendo cuidado por sus famosas hermanas.

“Cambio de planes navideños”

Aunque el accidente no tuvo consecuencias fatales, cambió por completo los planes navideños de la familia. Ahora, Hannah y Ashley han dejado de lado compromisos para atender a su hermano y compartir actualizaciones sobre su estado con sus seguidores.

El hermano de Hannah y Ashley sufrió una caída de la escalera / FB: @haashoficial

El video, que ha generado cientos de reacciones, fue acompañado por mensajes de apoyo de fans que agradecieron la cercanía de las cantantes al mostrar este momento personal. Hasta ahora, Steven continúa su recuperación en casa.

Ahora lo ves... la escalera falseó cayendo de lleno al suelo / FB: @haashoficial