Alcoholímetro CDMX: 73 conductores fueron remitidos a El Torito el 24 de diciembre

Durante la Nochebuena del 24 de diciembre, 73 automovilistas fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito” tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia, como parte del Programa Conduce Sin Alcohol implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El dispositivo se mantuvo activo en distintos puntos de la capital para prevenir accidentes viales en una de las fechas con mayor movilidad y consumo de alcohol.

Las acciones se desarrollaron dentro de las Jornadas Decembrinas, un despliegue reforzado que acompañó las celebraciones de fin de año y que incluyó filtros, pruebas preventivas y verificación de conductores en vialidades primarias y secundarias.

El Programa Conduce Sin Alcohol se aplica de manera permanente en las fiestas decembrinas/SSC

Resultados del día 24 de diciembre

De acuerdo con la SSC, las 73 personas sancionadas el 24 de diciembre fueron trasladadas a El Torito conforme a la normatividad vigente por rebasar el límite permitido de alcohol. Como parte del procedimiento, los vehículos de los conductores fueron retirados de la circulación y remitidos al depósito vehicular, a fin de evitar riesgos para terceros.

Las autoridades señalaron que el operativo se realizó de manera ininterrumpida y con apego a los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de conductores, peatones y acompañantes.

El objetivo de estas pruebas es evitar accidentes viales que pueda resultar fatales/SSC

Balance de las Jornadas Decembrinas (12 al 24 de diciembre)

En el periodo comprendido del 12 al 24 de diciembre, el personal de la SSC aplicó 236 mil 442 pruebas AlcoStop (al interior del vehículo) y 2 mil 759 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado. Estas cifras reflejan la magnitud del despliegue y el carácter preventivo del programa durante las festividades.

Como resultado global de las jornadas, 850 conductores superaron el límite permitido de alcohol y 839 vehículos fueron remitidos al depósito vehicular, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre el 12 y 24 de diciembre ya van más de 800 conductores remitidos a El Torito/SSC

Cena de Nochebuena en El Torito

Las personas que permanecieron detenidas durante la noche del 24 de diciembre recibieron una cena especial de Nochebuena, conforme al protocolo de la SSC para fechas conmemorativas. El menú incluyó espagueti con crema, jamón y piña; pavo en salsa de mango habanero con papas gratinadas; ensalada de manzana y ponche de frutas caliente.

Este servicio se brindó exclusivamente a quienes permanecieron en el centro durante la Nochebuena, sin alterar las sanciones administrativas correspondientes.

Aquellos que pasaron Nochebuena en El Torito recibieron de cenar un menú especial/SSC

Objetivo preventivo del programa

La SSC reiteró que el Programa Conduce Sin Alcohol tiene un enfoque preventivo, orientado a reducir siniestros viales y proteger la vida durante periodos de alta movilidad. Bajo el lema “Siempre alguien nos espera”, las autoridades subrayaron la importancia de no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas y optar por alternativas seguras. El límite de alcohol para automovilistas en CDMX es de 0.4 miligramos por litro (mg/L) en aire espirado o 0.8 gramos por litro (g/L) en sangre.

Operativos continuarán en fechas clave

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los operativos del alcoholímetro continuarán activos durante el cierre de año y en fechas con alta afluencia vehicular. La recomendación oficial es planear traslados, designar conductores responsables y respetar las disposiciones viales para evitar sanciones y riesgos innecesarios.