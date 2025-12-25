Shaq Attack: Shaquille O’Neal destruyó un panel de ESPN

Durante muchos años, la NBA dominó la programación deportiva de Navidad con una amplia cartelera de partidos que se convirtió en tradición para los aficionados. Sin embargo, en temporadas recientes la NFL se ha sumado a la competencia por la audiencia en estas fechas.

Aun así, los encuentros de futbol americano con equipos ya eliminados provocaron que muchos televidentes optaran por seguir el deporte ráfaga, donde la NBA volvió a captar la atención, no solo por lo que ocurrió en la duela, sino también fuera de ella.

Shaq | MEXSPORT

¿Qué hizo Shaquille O’Neal que se volvió viral en Navidad?

Uno de los momentos más comentados del día se dio durante un programa de medio tiempo de ESPN, cuando Shaquille O’Neal protagonizó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El exjugador, hoy analista y miembro del Salón de la Fama, le quitó la gorra a uno de sus compañeros en tono de broma. En su intento por escapar, el afectado salió corriendo y terminó estrellándose contra un panel de televisión, el cual se rompió al instante.

Shaquille O’Neal acaba de cargarse uno de los paneles de ESPN 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Zh41cchpj0 — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) December 25, 2025

El poder de Shaq sigue intacto fuera de la duela

La escena dejó claro que el poder físico de O’Neal sigue siendo imponente, incluso lejos de las canchas. El accidente provocó risas, sorpresa y una oleada de reacciones entre aficionados que siguieron la transmisión navideña.

Shaquille, quien fue seleccionado en el Draft por el Orlando Magic, demostró por qué en su etapa como jugador fue considerado uno de los más dominantes y potentes en la historia de la NBA.

El momento reforzó el atractivo de la NBA en Navidad, donde no solo los partidos, sino también el entretenimiento alrededor del espectáculo, juegan un papel clave para la audiencia.

Shaq | AP