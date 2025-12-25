¿Quién inventó las tarjetas navideñas? Así nació la tradición por accidente

Antes de que existieran los emojis, los mensajes de WhatsApp o los correos en cadena, los deseos navideños viajaban en papel: ilustraciones coloridas, frases entrañables y el tradicional "¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!" circulaban por correo físico a millones de hogares. Pero… ¿sabías que esta costumbre nació casi por accidente?

La primera tarjeta navideña de la historia fue enviada en diciembre de 1843, en pleno reinado de la reina Victoria. Su autor fue Henry Cole, un funcionario británico que, agobiado por no poder contestar las cientos de cartas de felicitación que había recibido, decidió crear una solución rápida (y elegante).

"En la Inglaterra victoriana se consideraba descortés no responder las cartas personales", explicó a BBC Mundo el historiador Ace Collins. Para evitar quedar mal, Cole acudió a su amigo el artista John Callcott Horsley y le pidió un dibujo: una familia celebrando Navidad, con un mensaje claro y espacios en blanco para llenar “To” y “From”.

Las tarjetas navideñas hoy día siguen siendo muy famosas / FREEPIK

Con el diseño listo, mandó imprimir mil copias el 16 de diciembre de 1843. Y así, lo que comenzó como una salvación social, se convirtió en tradición.

De idea urgente a postal global

Algunas de esas tarjetas no las usó, sino que las vendió bajo el seudónimo de Felix Summerly por un chelín cada una. Aunque al principio su precio fue elevado, pronto se volvieron populares entre la clase alta. Para 1845, muchos británicos pudientes ya encargaban postales personalizadas para felicitar las fiestas.

No fue hasta la década de 1860, cuando los costos de impresión y envío bajaron, que la tradición se volvió masiva. Curiosamente, Cole también fue pionero en las reformas postales británicas, como el sistema de tarifa única de un penique.

Henry Cole, un funcionario británico, fue quien inventó las tarjetas navideñas / Especial

"Su invento nació realmente de la necesidad, porque nunca iba a poder responder todas las cartas que había recibido", recordó Marsha Walton, curadora del museo de Shere, localidad natal de Cole.

Navidad, Dickens y una industria millonaria

La postal navideña de Cole apareció el mismo año que Charles Dickens publicó A Christmas Carol. Juntos, ambos elementos dieron un giro radical a cómo se celebraba la Navidad: de una festividad caótica y ruidosa a un evento familiar, íntimo y con propósito.

"En cambio, en Alemania y Europa del Este la fiesta era una celebración familiar. [...] La tarjeta de Cole reflejaba esa nueva forma de celebrar la ocasión y ayudó a difundirla por todo el país y luego por el mundo", explicó Collins.

Como un gesto de amabilidad fue como nacieron las tarjetas / FREEPIK

A lo largo de su vida, Cole fundó el Museo Victoria & Albert, promovió la Exposición Universal de 1851 y levantó el Royal Albert Hall. Pero fue su modesta tarjeta la que dejó la marca más profunda.

"Supongo que abrió las puertas a la industria de las tarjetas de felicitación, aunque nunca lo previó", admitió Collins.

Hoy la industria de las tarjetas vale millones de dólares / FREEPIK

Y todo por no quedar mal…

En 2024 se enviaron más de mil millones de tarjetas navideñas solo en Reino Unido y EE.UU., según sus servicios postales. Una industria que factura más de 20 mil millones de dólares al año y que incluso ha impulsado causas médicas, como los sellos navideños para financiar la lucha contra la polio.

Henry Cole murió en 1882, pero vivió para ver cómo una solución práctica se convertía en una tradición planetaria. Todo por evitar que lo llamaran maleducado.

Con el avance de la tecnología, las tarjetas han tomado otro rostro / FREEPIK